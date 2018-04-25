Автомагистраль Вильнюс — Каунас

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Магистраль Вильнюс — Каунас в течение двух лет будет реконструирована в автомагистраль, а допустимая скорость на ней летом будет увеличена со 110 до 130 км/ч. Максимальная стоимость проекта достигает 65,6 млн евро.

«Этот проект превратит магистраль в автомагистраль, где допустимая скорость будет увеличена до 130 км/ч. У нас есть дороги Каунас — Клайпеда и Вильнюс — Панявежис, где скорость 130 км/ч, а на дороге Вильнюс — Каунас этого еще у нас нет», — отметил глава Дирекции автомобильных дорог Литвы Виталий Андреев.

По его словам, на автомагистрали будут оборудованы двухуровневые перекрестки, дороги для сельскохозяйственной техники, ограждения для животных, полосы для замедления и ускорения, тропы для пешеходов и велосипедов.

Дирекция автодорог 31 декабря объявила конкурс подрядчика на реконструкцию дороги Вильнюс – Каунас на участке от 10 до 95 км. Предложения ожидаются до 12 февраля.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ