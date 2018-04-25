Автомобиль въехал в группу туристов на велосипедах в Таджикистане, четыре человека погибли. Власти не исключают теракт

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Автомобиль совершил наезд на группу иностранных туристов на велосипедах в Таджикистане, погибли четверо человек. Власти республики не исключают версию теракта. Несколько подозреваемых задержаны, двое ликвидированы при сопротивлении, сообщается на сайте МВД Таджикистана.

По данным ведомства, инцидент произошел 29 июля в 15:30 на территории сельской общины Себистон Дангаринского района Хатлонской области. Трое иностранных туристов погибли на месте, четвертый скончался в больнице. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода уточнил на пресс-конференции, что в результате наезда погибли два гражданина США, гражданин Швейцарии и подданный Нидерландов.

Еще двое иностранцев, голландец и швейцарец, получили ранения. Седьмой турист в составе велосипедной группы, гражданин Франции, не пострадал, передает слова министра агентство Avesta .

«После того, как был совершен наезд на туристов, находящиеся в автомашине молодчики могли использовали против иностранцев ножи и огнестрельное оружие, а потом скрылись с места происшествия», — рассказал Рамазон Рахимзода. На телах погибших туристов были обнаружены ножевые ранения, сообщает Радио Озоди со ссылкой на управление здравоохранения Хатлонской области.

По словам министра внутренних дел, оперативно-следственная группа рассматривает все возможные версии случившегося, в том числе ДТП, нападение с целью грабежа и теракт.

Вечером 29 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Торбулок Дангаринского района был обнаружен автомобиль Daewoo Leganza с повреждениями, свидетельствующими о причастности к наезду. Машина принадлежит Джафариддину Юсупову 1997 года рождения. По данным МВД, в момент преступления в автомобиле находились еще трое человек.

В тот же день один подозреваемый был задержан, двое других убиты. Утром 30 июля МВД сообщило о задержании еще троих подозреваемых «в связи с этой группировкой», на которых указал ранее задержанный житель Душанбе.

Глава МВД Таджикистана в свою очередь сообщил на пресс-конференции, что при задержании был убит один подозреваемый, еще трое разыскиваются. У молодых людей были изъяты нож и огнестрельное оружие.

Позже на сайте МВД появилась информация , что трое разыскиваемых преступников выявлены и обезврежены.

По данным портала Akhbor , в розыске находились владелец машины Джафариддин Юсупов и двое жителей Панджского района — Зафарджон Сафаров и Асомуддин Маджидов, оба 1999 года рождения.

Уголовное дело пока не возбуждено, расследование обстоятельств ведется под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу, королю Нидерландов Виллем-Александру и президенту Швейцарии Алену Берсе, заверив, что все виновные в гибели туристов будут привлечены к уголовной ответственности, передает «Интерфакс» .

Посольство США в Таджикистане сотрудничает с властями республики и считает произошедшее преднамеренной атакой. «Хотя следствие еще продолжается, есть доказательство того, что это была [преднамеренная] атака. Мы осуждаем жестокость нападавших, и понимаем, что они ни в коей мере не представляют добрый и гостеприимный народ Таджикистана», — сообщил сайту «Азия Плюс» офицер по информации Джефф Риденор.

Диппредставительство выразило соболезнования семьям погибших, отметив, что воздерживаются от разглашения имен и фотографий убитых сограждан.

Наезд на велосипедистов произошел на фоне объявленного в Таджикистане года туризма. По официальным данным, число иностранцев, посетивших республику за пять месяцев, превысило 900 тысяч человек, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле президент Таджикистана объявил «предателями нации» и призвал «наказывать самым строгим образом» милиционеров, таможенников и пограничников, которые вымогают деньги у туристов и иным образом препятствуют их путешествию, отмечает агентство «Фергана» .

Издание предполагает, что велосипедисты, на которых был совершен наезд, направлялись на Памирский тракт — самый популярный туристический маршрут в Таджикистане. Он считается безопасным, хотя проходит частично вдоль границы с Афганистаном. С тракта хорошо видны афганские кишлаки, также можно увидеть дорожки вдоль отвесных горных стен.

NEWSru.com