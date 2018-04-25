Автомобили «плещутся» в соли

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За последний месяц дорожники страны высыпали на дорогах половину количества соли, использованной за весь прошлый сезон, поэтому водителям надо беречь автомобили. Влажная снежно-солевая каша забивает дно, арки колес, попадает вниз дверок, что способствует образованию и распространению ржавчины.

Если ржавчина сильно повредила автомобиль, то он может не пройти технический осмотр. Руководитель бензоколонок сети Circle Ярославас Снарскис обращает внимание на то, что погодные условия сейчас как никогда способствуют удержанию снежно-солевой каши на конструкциях автомобиля.

«В последнее время в движении участвует немало машин, у которых крыша, окна и защита двигателя очищены от снега, однако именно на дне налипают куски снежно-солевой каши. Автомобили становятся особенно чуткими к коррозии, если в течение восьми или более лет ездят по дорогам с солевым покрытием. Оценивая тот факт, что средний возраст автомобильного парка в нашей стране составляет 14-15 лет, то это только вопрос времени, когда неухоженные автомобили начнут разваливаться снизу и изнутри», — сказал Я. Снарскис.

Выход – регулярный «душ» для автомобиля

Наиболее труднодоступная часть автомобиля, которую чаще всего и повреждает рассыпанная на дорогах соль, – это дно машины. Постукивания или попытка ручным способом вымыть транспортное средство с боков, к сожалению, не помогут, и единственный путь устранить соль – это мытье дна.

«В зимний период автомобиль и его дно рекомендуется на автомойке мыть хотя бы один раз в неделю. Если вы чаще ездите по дорогам, покрытым снежно-солевой кашей, то машину надо мыть чаще. Важно не оставлять нигде эту опасную для металла смесь, потому что коррозия не пожалеет вашу машину», — утверждает Я. Снарскис.

Если осенью специалисты рекомендуют подумать о покрытии дна автомобиля антикоррозийным покрытием, то в настоящее время наиболее эффективна регулярная мойка для устранения соли.

Точка замерзания воды

Рассыпаемая на дорогах соль не позволяет образовываться льду, это повышает безопасность движения, поэтому зимой используется в большинстве стран северного полушария. Эффективность соли определяет простая химия: в смеси со снегом она снижает температуру замерзания воды.

«Когда погода непостоянная, но не очень холодная, соль является эффективным средством превенции образования льда. В конце октября прошлого года так похолодало, что пришлось посыпать соль на скользких участках дорог на мостах, виадуках, а когда водители не справлялись с управлением автомобилей, то посыпались аварии, появились заторы. Безопасность на дорогах, здоровье и жизнь людей — вот что самое главное, но при этом нельзя забывать и о состоянии транспорта, потому что коррозия его безжалостно уничтожает. Страдает не только внешний вид, но и подвеска, системы выброса и даже тормоза», — говорит Я. Снарскис.

В связи с большой потребностью использования соли на дорогах из-за погодных условий экстремальную ситуацию объявило предприятие по надзору за дорогами государственного значения Kelių priežiūra. Его коллектив с середины декабря в течение месяца рассыпал на дорогах 53 тыс. тонн соли, или половину количества соли, использованной за весь прошлый сезон.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ