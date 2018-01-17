Автомобилисты все еще играют в «русскую рулетку»

«Велели осмотреть пепельницу», «около переключателя скоростей остались деньги», «обещал заплатить», «утверждал, что есть хорошие связи в других пунктах техосмотра», «предложил поставить обед», «в документах был оставлен «подарочек», «за то, что «погоним», предлагал 30 евро», «предлагал бутылку коньяка и договориться», «знаю, что взятку не берете, но под перчатку положил», «нажимал на то, что даст положительный выбор».

Таких или как две капли воды похожих записей в протоколах Информационной системы технического осмотра за прошлый год появилось 1788. Т. е. столько раз контролерам технического осмотра не хватило терпения общаться с владельцами автомобилей, назойливо пытавшихся уговорить контролеров.

Гинтаутас Шледярис – директор Литовской ассоциации предприятий техосмотра Transeksta, комментируя накопленную за первый календарный год статистическую информацию о попытках водителей «проскользнуть» проверку, предлагал обратить внимание не на цифры, а на риск для всех участников дорожного движения.

«Вероятно, что контролеры оставляют соответствующие замечания в Информационной системе технического осмотра тогда, когда на замечания вести себя корректно и не пытаться «сунуть в лапу» автомобилист на станции техосмотра не реагирует. Гораздо важнее то, что такие люди каждый день ездят по дорогам и улицам на транспортных средствах, у которых имеется не по одному, а по нескольку серьезных недостатков. Когда во всех случаях после намеков «проверить пепельницу» контролер фотографирует проблемные места автомобиля или изношенные агрегаты, у нас есть возможность достаточно точно установить, что пытаются замаскировать: это и совершенно изношенные части рулевого механизма, и подвески, и «изъеденные» коррозией важные несущие конструкции, никуда не годные тормозные шланги, и совершенно голые покрышки. Т. е. такие дефекты, которые крайне осложняют возможности справиться с автомобилем и превращают его в своеобразную бомбу замедленного действия», – подчеркнул Шледярис.

Глава ассоциации Transeksta также подчеркнул, что работники, склонные решать технические проблемы коррупционными методами, на самом деле только еще более осложняют свое положение: где бы они еще раз ни попробовали «испытать счастье» (некоторые хозяева автомобилей со множеством дефектов, отыскивая щели в системе техосмотра, в течение дня способны «атаковать» две, а то и три станции техосмотра), едва будут введены в информационную систему данные транспортного средства, в одно мгновение будут идентифицированы «проблемные клиенты». Процесс проверки их машины и дефекты, зафиксированные во время первичного осмотра, в обязательном порядке фотографируются. Таким образом попусту тратится время всех и напрасно выбрасываются деньги.

Из-за каких явно имеющихся дефектов автомобиля владельцы чаще всего пытаются «договориться» и суют контролерам несколько десятков евро, чтобы получить разрешение на дальнейшую езду? В фотоархиве Информационной системы техосмотра имеются фотографии, которые были сделаны после возможно коррупционных намеков. Зафиксированные дефекты транспортных средств заставляют вернуться: протекающие бензобаки или трубки, совершенно разъеденные коррозией и исковерканные несущие конструкции, никуда не годные детали тормозов, раздолбанные и замазанные косметическими средствами диски, покрывшиеся шишками покрышки. Все это дефекты, которые в любое мгновение могут превратить водителя в пассажира, совершенно не контролирующего ситуацию, а сам автомобиль – в оружие массового уничтожения. С такими проблемами, равными онкологическому заболеванию последней стадии, хозяину автомобиля категорически запрещается ездить даже в собственном дворе, потому что неизбежно появляющиеся позже расходы на лечение и реабилитацию оплачиваются из кармана каждого гражданина Литвы.

Инф. «ЛК»

Метки: N3 (1195) 18 января, автомобилисты, технический осмотр