Автоперевозчики Литвы рассматривают возможность переноса бизнеса в Польшу

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Литовские автоперевозчики, опасающиеся возможных ограничений Европейского союза, продолжают угрожать переносом бизнеса в другие государства, прежде всего в Польшу. По словам генерального секретаря Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечиславаса Атрошкявичюса, перевозчики ищут способы сохранения своего бизнеса в случае вступления в силу в Евросоюзе Пакета мобильности.

«Перевозчики как-то должны планировать и защищать свой бизнес. Люди и политики говорят, что никуда перевозчики отсюда не денутся, но информация свидетельствует о том, что этот процесс, хоть и не массово, но все же идет, одна — другая компания переселяются», – сказал BNS А. Атрошкявичюс.

«Если этот процесс активизируется, то остановить их будет действительно сложно», – добавил он.

По словам генсекретаря Linava, Польша привлекательна для перевозчиков, поскольку она ближе к странам Западной Европы, прежде всего, к Франции и Германии, поэтому после вступления в силу требований Пакета мобильности о возвращении фур каждые четыре недели в страну регистрации, водители должны будут возвращаться в не в Литву, а в Польшу.

«Если такая компания будет зарегистрирована в Сувалках, то это не будет означать возврата в Сувалки – нужно будет вернуться просто в Польшу. При пересечении границы во Франкфурте на Одере, въехав в Польшу, заполнив бак польским горючим, можно будет вновь вернуться в Германию, поскольку основным нашим рынком все же остается Германия», – сказал М. Атрошкявичюс.

Он отметил, что перевозчики могут переселиться не только в Польшу, но и во Францию, Германию или в другие страны.

«Если смотреть через призму Пакета мобильности, то наиболее благоприятным для нас было бы ближе к центру, где мы предоставляем услугу, а мы в основном обслуживаем крупнейшие экономики – Францию, Германию, Нидерланды. Может быть и так, что в будущем перевозчики переселятся в страны Бенилюкса», – сказал М. Атрошкявичюс.

BNS