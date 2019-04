Автошины — обувь автомобиля

🔊 Воспроизвести

Вот уже вовсю разыгралась весна, греет солнышко, асфальт в городах сухой. Для автолюбителей встает один из самых важных вопросов — когда же лучше производить замену зимней резины на летнюю.

Не надо менять шины самостоятельно, так как их износ происходит неравномерно и возникает деформация дисков. Балансировка на станке является обязательной, потому что нарушение баланса колеса будет вызывать биение и вибрацию. В шиномонтаж лучше записаться заранее по телефону, так как с наступлением теплой погоды там образуются большие очереди из автомобилей.

Маркировка

Всем известно такое понятие, как «сезонная резина» — она может быть зимней или летней. Зимние автошины могут быть с шипами, препятствующими скольжению, или без таковых.

Чаще они маркируются латинскими буквами M+S, что значит — «грязь + снег». Шипованные шины больше подходят для поездок за городом, где дорожное полотно не очищено и вообще далеко от комфорта.

В продаже имеются и всесезонные шины с маркировкой AS (All Seasons) или AW (Any Weather), что переводится как «все сезоны» и «любая погода». Они уступают специализированным и стоят значительно дороже сезонных. Если можно так выразиться, они для ленивых автовладельцев, которые не желают дважды в год «переобувать» свой автомобиль.

Протектор

Автошины также бывают диагональными и радиальными, камерными и бескамерными. Радиальные шины комфортабельнее и мягче диагональных. У радиальных шин меньше сопротивление качению, а это снижает расход топлива. Управляемость их также значительно лучше, и заметно дольше срок службы. Однако они хуже диагональных переносят порезы и удары. Радиальные шины лучше проявляют себя при езде по шоссе.

Автомобильные шины должны строго соответствовать сертификатам. У сертифицированных шин имеется маркировка Е (соответствие европейским стандартам), маркировка DOT (соответствие американским стандартам).

Когда менять изношенные покрышки

Регулярный визуальный осмотр колес автомобиля поможет определить сроки замены резины. Для разных категорий транспортных средств и типов резины установлены определенные нормы износа шин:

M1— 1,6 мм (с 04.01 по 11.10), 3mm (с 11.10 по 04.01);

M2 — 2 мм (с 04.01 по 11.10), 3mm (с 11.10 по 04.01);

M3 — 2 мм (круглогодично).

В странах Европы действуют единые нормативы износа шин. Такие данные являются предельными. Летние покрышки можно безопасно эксплуатировать при высоте протектора не менее двух-трех миллиметров.

Неважно, приобретаете ли вы новый автомобиль или подержанный, или уже давно являетесь хозяином своего авто, обращать внимание на состояние покрышек нужно всегда. Главные требования к шинам – качество и надежность.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ