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Ая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 13, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK1248-3Ая вместе с братиком родились неподалеку от Тракай приблизительно полгода назад. Детство у котят было нелегким и безрадостным, как и у большинства родившихся во дворах наших многоэтажек. Поэтому и у нас в приюте котята еще несмелые и робкие. Но они не дикие, и ласка им очень нравится. Им только надо доказать, что человек – это не опасность, а доброта, тепло и уют дома. Ая – очень опрятная кошечка, как и братик, аккуратно пользуется лотком. Котят отдадим только в хорошие руки людей, которые знают, что животное – это обязательство на многие годы вперед. Наш телефон 8 605 33452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

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