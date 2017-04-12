Ая

Ая вместе с братиком родились неподалеку от Тракай приблизительно полгода назад. Детство у котят было нелегким и безрадостным, как и у большинства родившихся во дворах наших многоэтажек. Поэтому и у нас в приюте котята еще несмелые и робкие. Но они не дикие, и ласка им очень нравится. Им только надо доказать, что человек – это не опасность, а доброта, тепло и уют дома. Ая – очень опрятная кошечка, как и братик, аккуратно пользуется лотком. Котят отдадим только в хорошие руки людей, которые знают, что животное – это обязательство на многие годы вперед. Наш телефон 8 605 33452, эл. почта gyvunai@lese.lt

Команда «Лесе».

Метки: N15 (1155) 13 апреля, приют для животных