Б. Нетаньяху выразил удовлетворение «дружбой двух малых демократий»

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Находивший в воскресенье в Вильнюсе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил удовлетворение дружбой «двух малых демократий».

На встрече с евреями Литвы в Вильнюсской хоральной синагоге премьер-министр отметил, что его визит в Литву укрепит связи стран.

«С этой независимостью мы получили новую дружбу — такая дружба у нас есть с Литовской демократией. Израиль и Литва — две маленькие демократии, сталкивающиеся с вызовами, но убежденные в своей возможности воспользоваться будущим», — сказал Б. Нетаньяху.

«И вместе мы этой возможностью сможем воспользоваться лучше. Этот визит сделал это совершенно реальным», — добавил он.

На встречу с израильским премьером пришли около 300 человек, сообщила председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски.

Б. Нетаньяху поблагодарил литовское правительство за продолжающуюся борьбу с проявлениями антисемитизма и «защиту правды».

Литва традиционно входит в число самых твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе — отчасти из-за истории Холокоста и согласования позиций с США.

Председатель Общины евреев Литвы заявила журналистам, что Евросоюз должен более активно сотрудничать с Израилем.

«Конечно, неприятно, что мнения ЕС и Израиля по многим вопросам расходятся», – отметила Ф. Куклянски.

«Израиль самое демократическое государство на Ближнем Востоке. Так почему же ЕС не сотрудничать с Изриалем, который обладает таким большим научным потенциалом, таким большим человеческим потенциалом?», — сказала она.

Вспомнил Вильнюсское гетто

Премьер Израиля рассказал евреям о своей состоявшейся в субботу прогулке по территории бывшего Вильнюсского гетто в Старом городе.

Основанное в сентябре 1941 года гетто было ликвидировано 23-24 сентября 1943 года. После войны из 57 тыс. вильнюсских евреев в живых осталось около 2 тысяч.

До Второй мировой войны в Литве проживали более 200 тыс. евреев, однако более 90% этого населения было уничтожено во время Холокоста в годы нацистской оккупации, часто при пособничестве местных коллаборантов.

«Мы видели еврейские дома, (супруга – BNS) Сара сказала, что она могла видеть лица еврейских детей. (…) Мы видели еврейские театр и могли слышать музыку, мы видели помещения ста еврейских синагог», — сказал Б. Нетаньяху.

«Мы также видели дворики, где евреев собирали, перед тем, как вывести их в Паняряй, где их расстреливали литовские коллаборационисты и нацисты, и кидали их в ямы смерти. Мы все это видели», — добавил он.

«Я видел их фотографии на стенах гетто, я слышал их истории и хотел им сказать: мы здесь, мы вернулись, мы живы», — добавил израильский премьер.

«Какое расстояние за 75 лет мы прошли от ям смерти в Паняряй до растущей мировой мощи», — отметил глава правительства Израиля.

Вспомнив свои литовские корни, Б. Нетаньяху назвал себя литваком «с обеих сторон». Его предки были из исторической Литвы — территории Великого Княжества литовского.

Бабушка израильского премьера Сара Лурье Милейкауски родилась в 1885 году в Шядуве, а дедушка — Натан Милейковский — в 1879 году в Крево (сейчас Беларусь). Дедушка израильского премьера был активным сионистским активистом, раввином.

Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев называли «Северным Иерусалимом».

Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев.

BNS