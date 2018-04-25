Б. Ходжес: США готовятся к войне с Китаем, поэтому Европе нужно самой заняться Россией

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Находящийся в Литве бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес прогнозирует, что в ближайшее десятилетие США втянутся в войну с Китаем, поэтому Европе самой нужно будет позаботиться обороной от России.

«Я убежден, что мы находимся на пути к конфликту с Китаем. Несколько месяцев назад я думал, что он будет через 15 лет, но теперь я думаю, что он намного ближе — может быть, ближе, чем через 10 лет или примерно так», — сказал Б. Ходжес в интервью BNS.

«В настоящее время у США нет возможности одновременно воевать на Тихом океане, продолжать сдерживать Россию и делать все остальное, что мы должны делать. Таким образом, европейская опора должна быть вполне прочной, чтобы мы и в дальнейшем сдерживали Россию», — добавил он.

«Никто, когда-либо знакомый с литовскими военными, ни на минуту не сможет поверить, что Россия могла бы захватить Литву за один или два дня», — сказал BNS Б. Ходжес.

По его словам, в ближайшие пять лет самый высокий риск для Литвы может представлять зависимость энергетики Балтийских стран от Москвы и кибернетические атаки.

Б. Ходжес сказал, что инцидент в Керченском проливе говорит о стремлении России полностью закрепиться в Азовском и Черном морях, а это подорвет важные морские порты Украины.

Б. Ходжес был командующим Сухопутными силами США в Европе в 2014-2017 годах. Сейчас он работает в вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA).

BNS

Photo by North Carolina National Guard on Foter.com / CC BY-ND