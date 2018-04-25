Бабиш выступил за атомную энергетику и подверг критике электромобили

Чешский премьер, переизбранный абсолютным большинством голосов председателем движения ANO, пообещал «бороться против сумасшедших предложений Европарламента» об увеличении объема возобновляемых источников энергии.

Чехия намерена развивать атомную энергетику и строить новые энергоблоки на АЭС. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр республики, председатель ANO Андрей Бабиш, выступая на отчетно-выборном съезде движения.

«У нас [работает] атомная энергетика, – подчеркнул он. – Мы хотим развивать атомную энергетику. Государство должно гарантировать гражданам энергетическую безопасность. Ее нам обеспечит только одно – строительство новых энергоблоков на АЭС; без них наша страна не обойдется».

Бабиш отверг возможность замены в республике АЭС на возобновляемые источники энергии по примеру стран Западной Европы. В планах правительства – новые энергоблоки на АЭС «Темелин» и «Дукованы».

«Если в Германии решили, что их промышленность будет работать на энергии солнца и ветра, то это [исключительно] их решение. Мы совершенно точно не хотим применять его у себя. Мы будем бороться против сумасшедших предложений Европарламента об [увеличении объема] возобновляемых источников энергии. У нас для этого нет условий», – заметил премьер.

Бабиш также призвал чешских избирателей принять активное участие в предстоящих выборах в Европарламент. Он рассчитывает, что по их итогам его состав принципиальным образом изменится. «Мы должны бороться с «зеленым» Европейским парламентом, выступающим с инициативами, которые в перспективе могут уничтожить европейскую промышленность. Не перегибаем ли мы палку в вопросе возобновляемых источников энергии? Почему нам кто-то пытается диктовать политику в сфере энергетики?» – сказал глава чешского правительства.

Он поддержал развитие традиционного автомобилестроения в Евросоюзе. Электромобили – начало конца европейской автомобильной промышленности, считает Бабиш.

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