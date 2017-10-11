Байрон

Познакомьтесь – это наш замечательный питомец Байрон, который очень ждет своих новых хозяев. Байрона подобрали на Нямянчинском шоссе грязным, исхудавшим, с свалявшейся шерсткой, но еще не потерявшим доверие к человеку. Сейчас все беды позади, и это обладатель необычайно нежного и мягкого меха, который обожает, когда его кто-то гладит.

Сладкий сон вместе с Байроном вам гарантирован, так как он очень любит сладко поспать, лучше всего – у бока человека. Он всегда встретит вас у дверей и развеет плохое настроение по вечерам. Очень ласковый и жизнелюбящий котик за вашу ласку отблагодарит вас вдесятеро. Наш тел. 860533452

Команда «Лесе».

Метки: N41 (1181) 12 октября, приют для животных