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В нашем сердце всегда праздник, когда провожаем своих питомцев в новый дом с их новыми хозяевами. Но места в нашем приюте не на долгое время остаются пустыми, они заполняются гораздо быстрее, чем освобождаются… Познакомьтесь с нашим новичком по кличке Бакис. Этот бедняга прибыл из деревни Вилькишкяй, был очень изнурен и ослаблен. Наверное, он долгое бремя бродил в поисках пищи и крова. Когда Бакис полностью окрепнет, будем искать для него новых хозяев, а пока еще раз хотим обратиться за помощью к вам и попытаться найти его прежних владельцев, которые, быть может, его все же ищут.

Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе»