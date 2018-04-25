Бактерии Vibrio на клайпедских пляжах не обнаружены

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В Клайпеде, в водах пляжей Балтийского моря не обнаружено вызывающих понос и инфекции бактерий, о возможном распространении которых недавно сообщил Центр инфекционных заболеваний и СПИД (ULAC).

«Только что мы получили результаты исследований воды, бактерии Vibrio не были найдены ни на одном из пляжей, все остальные результаты тоже хорошие, вода чистая, купаться можно везде», — сказал во вторник Александр Сякки, заместитель директора бюджетного учреждения «Клайпедские пляжи» (Klaipedos papludimiai).

На прошлой неделе Центр инфекционных заболеваний и СПИД , на основании данных Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, сообщил, что с 3 августа в некоторых прибрежных районах Балтийского моря — в Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Польше и Литве — создались благоприятные условия для размножения некоторых бактерий Vibrio.

Было отмечено, что бактерии Vibrio vulnificus могут вызывать раневую инфекцию, первичную септицемию или диарею (понос), эта инфекция может представлять серьёзный риск для здоровья людей со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями печени, для больных раком и пожилых людей.

Pagal Lietuvos higienos normas, papludimiu vandens del Vibrio bakteriju tikrinti neprivaloma, taciau uostamiescio papludimius priziurinti istaiga tokius tyrimus uzsake. Palangos ir Neringos papludimiu vandens del siu bakteriju tirti kol kas neplanuojama.

Согласно литовским нормам гигиены, проверять воду пляжей на наличие бактерий Vibrio не обязательно, однако осуществляющее надзор за прибрежными пляжами учреждение заказало такие исследования. В водах пляжей Паланги и Неринги пока эти бактерии не обнаружены.

BNS