Балеарские острова запретят использование дизельных транспортных средств с 2025 года

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В этом месяце Автономное Сообщество Балеарские острова намерено утвердить закон, запрещающий использование дизельных транспортных средств в Сообществе с 2025 года.

Законопроект о региональном правительстве был представлен Европейской комиссии Испанской ассоциацией автопроизводителей и грузовиков (ANFAC).

Балеарский парламент на следующем пленарном заседании, как ожидается утвердит закон об изменении климата и переходе к энергоносителям, который включает ряд мер по постепенному сокращению выбросов загрязняющих веществ .

Начиная с 2020 года также ожидается постепенное закрытие загрязняющих электростанций, таких как теплоэлектростанция Es Murterar de Alcudia. Эта мера также затронет заводы, расположенные на Менорке, Ибице и Форментере. Будущий закон также предусматривает, что муниципалитеты могут устанавливать ограничения движения в районах, превышающих установленные предельные нормирование качества воздуха.

С другой стороны, будут приняты меры по снижению загрязнения судов, и они должны будут определить планы устойчивого развития в отношении выбросов, связанных с воздушным транспортом.

azertag.az