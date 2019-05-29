Балканы на грани конфликта

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Напряженность на Балканах резко возросла на фоне сообщений о том, что полиция Косово проникла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции и произвела несколько арестов.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести вооруженные силы и спецназ МВД в полную боевую готовность после утреннего инцидента в Косово, где задержаны, согласно предварительным данным, не менее тринадцати сербов, пишут во вторник, 28 мая, зарубежные СМИ и, в частности, новостное агентство АР со ссылкой на местное ТВ.

РИА Новости уточняет, что в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, а официальный Белград уже проинформировал международное сообщество о происходящем.

Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году – после вмешательства Североатланического альянса, положившего конец кровавому конфликту, однако так и не признала независимости косоваров.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году этот шаг одобрил Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово признают 105 стран, а свыше 60 государств так и не признали ее суверенитет.

Напомним, что большую часть населения Косово составляют этнические албанцы, мусульмане по вероисповеданию, однако подавляющее большинство из них ведут светский образ жизни.

Накануне Вучич выступил перед законодателями и с трибуны парламента призвал «прекратить обман общественности» и признать потерю Косово. Он также предупредил, что ожидает в ближайшее время насильственных действий со стороны албанцев.

Государственное телевидение Сербии сообщило, что бронетехника полицейского спецназа Косово «ворвалась» в деревню: слышны выстрелы, используется слезоточивый газ. Напомним, что этот регион, на 90% населен сербами, которые отказываются признать себя косоварами.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай подтвердил эту акцию, заявив на своей странице в социальной сети Twitter, что в северной части Косово проводится «операция по борьбе с контрабандой и организованной преступностью и, как минимум, двое полицейских получили ранения.

Кроме того, представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Их слова подтверждают Международные силы по поддержанию мира в Косово. Там говорят, на севере региона нет никаких военных сил, а проходит только полицейская операция.

Представитель правительства Сербии Марко Джурич заявил, что действия полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косово и представляют «прямую угрозу миру». Сербия стягивает войска к границе с Косово.

Из сербского города Кралево к границе Косово выехала колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением. Как сообщили сербская радиостанция Б92, вероятнее всего, колонна направилась в сторону населенного пункта Рашка, который расположен недалеко от административной границы Сербии с автономным краем Косово и Метохия.

По данным СМИ, непосредственно перед началом движения колонны в казарму прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.

Радиостанция также сообщает, что в сторону зоны безопасности на административной границе также вылетел МиГ-29 ВВС Сербии.

Отметим, что вооруженное вторжение в Косово чревато прямым столкновением с миротворцами NАТО.

NEWSru.com