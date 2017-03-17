Baltic Agro все экспортируемое зерно направит через Клайпеду

План компании датского капитала Baltic Agro – начиная с сезона этого года, все экспортируемые объемы зерновых культур, примерно 500 тысяч тонн – все зерное, скупленное у литовских фермеров, направлять через Клайпеду, пишет газета Lietuvos zinios.

По словам главы этой компании Арунаса Бельскиса, главной точкой экспорта выбран строящийся сейчас комплекс складов компании Bega типа силосных хранилищ компании вместимостью 60 тыс. кубометров. Инвестиции Bega на этом этапе составляют 8 млн. евро, за три года в развитие сельскохозяйственных и цементных терминалов планируется инвестировать 25 млн. евро.

В прошлом году, по данным Департамента статистики Литвы, в стране намолочено 5,7 млн. тонн зерна. В Клайпедском порту в прошлом году было отгружено 3,56 млн. тонн различных сельхозпродуктов, из них 2,82 млн. тонн – экспортного зерна. Половина этого количества отправлена была через Клайпедскую стивидорную компанию Klasco, которая в прошлом году инвестировала в развитие зернового комплекса 10 млн. евро, треть – через терминал компании Bega. В Клайпедском порту отгрузкой зерна занимаются в общей сложности 5 компаний, которые одна за другой строят новые склады и связывают свои капиталовложения с одним или несколькими основными клиентами. Однако часть скупленного в Литве зерна, примерно 0,5 млн. тонн из северной части, отправляется на экспортные рынки через порты Латвии.

BNS

Метки: Baltic Agro, Lietuvos žinios, Литва, экспортируемое зерно