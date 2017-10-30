Балтийская АЭС не угрожает Польше и Литве

Балтийская АЭС соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ. К таким выводам пришли независимые эксперты, в ходе партнерской проверки Оценки Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС) станции, которую координировало МАГАТЭ в 2015 году. Об этом 18 ноября сообщил Энтони Бексон (Antony Bexon), начальник отдела радиационной оценки Департамента здравоохранения Великобритании на IV научно-практической конференции «Экологическая и радиационная безопасность объектов атомной энергетики», которая прошла в Калининграде.

По словам Бексона, в период с 2013 по 2015 год по запросу Госкорпорации «Росатом» была проведена экспертная оценка ОВОС проекта Балтийской АЭС.

«Можно отметить, что группа экспертов была удовлетворена ответами, которые были подготовлены разработчиками ОВОС и в целом работой в рамках проведения оценки. По итогам проверки были сделаны выводы, что радиологическая безопасность Балтийской станции соответствует нормам и стандартам безопасности МАГАТЭ», – уточнил Энтони Бексон.

Окончательная версия доклада о результатах экспертной проверки ОВОС Балтийской станции была опубликована на официальном сайте МАГАТЭ в феврале 2017 года (http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/ENV_KGD_web.pdf).

Также, согласно проведенному ОВОС, в случае нештатной ситуации, которая может привести к выбросам в атмосферу, население и окружающая среда не будут подвержены воздействию, опасному для жизни и здоровья. На территориях соседних государств – Польши и Литвы – защитные мероприятия не потребуются.

В рамках приветственного слова заместитель директора по режиму и физической защите Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции» Сергей Ежелый отметил: «Мы рады, что партнёрская проверка ОВОС подтвердила высокие стандарты, по которым сооружается Балтийская атомная станция. Безопасность всегда будет приоритетом в нашей работе, как на этапе сооружения станции, так и на этапе её эксплуатации».

Справочно:

Энтони Бексон (Antony Bexon) – Начальник отдела директор радиационной оценки Департамента здравоохранения Великобритании. В составе экспертной группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводил независимую оценку ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) Балтийской АЭС в рамках партнерской программы МАГАТЭ. Является постоянным участником миссий МАГАТЭ.

IV Научно-практическая конференция с международным участием «Экологическая и радиационная безопасность объектов атомной энергетики» проходила 18-19 октября 2017 года в г. Калининград. В конференции приняли участие учёные и эксперты из России, Белоруссии и Литвы.

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