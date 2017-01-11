Балтийские государства – не бывшие советские республики

Послы Балтийских стран попросили СМИ Германии не называть Латвию, Литву и Эстонию бывшими советскими республиками.

Как сообщило Министерство иностранных дел Литвы, обращение вызвано рубрикой портала новостей ZEIT ONLINE «Наследие Советского Союза». Портал, по сообщению МИД, оперативно и доброжелательно отреагировал на замечание, пообещав более не использовать понятие, не точное с точки зрения международного права.

Как сообщил МИД, послы Латвии, Литвы и Эстонии в Германии в письме, адресованном порталу, обращают внимание на то, что Балтийские государства в Советском Союзе оказались не по собственной воле, были оккупированы и аннексированы, а большинство государств Запада, в том числе и Германия, никогда не признавали осуществленной оккупации Балтийских государств.

В письме послы также обращают внимание на то, что Балтийские государства не были созданы с нуля после краха Советского Союза а восстановили независимость, прерванную по время оккупации, а также декларировали преемственность своих государств. Поэтому Балтийские государства не являются преемниками права и государственности Советского Союза, и юридически и политически не могут называться бывшими советскими республиками.

«Мы хотим обратить внимание на то, что определение Балтийских государств как «преемников государственности Советского Союза» не является исторически справедливым и является неточным также и в смысле международного права», – отметили послы.

Тем временем Литва, Латвия и Эстония – страны Северной Европы Организация Объединенных Наций (ООН) официально изменила статус Балтийских стран Эстонии, Латвии и Литвы с восточноевропейских на государства Северной Европы. Об этом сообщил латвийский политик, депутат Европарламента Артис Пабрикс на своей странице в Twitter со ссылкой на статистический отдел ООН. Теперь Эстония, Латвия и Литва на сайте ООН находятся в списке стран Северной Европы. Помимо них, к этой категории международная организация относит Аландские острова, Нормандские острова, Данию, Фарерские острова, Финляндию, остров Гернси, Исландию, Ирландию, остров Мэн, остров Джерси, Норвегию, остров Сарк, Шпицберген и остров Ян-Майен, Швецию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. К Восточной Европе теперь относятся Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдавия, Румыния, Россия, Словакия и Украина. В то же время изменения коснулись и других европейских регионов. К группе Южной Европы теперь относятся Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, Балтийские государства, МИД, послы, советские республики