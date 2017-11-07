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Балтийские страны, ЕК и ЕБРР договорились устранить преграды для инвестиций

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 07, 14:00   |   Комментариев: 0

Министры финансов трех Балтийских стран, представители Еврокомиссии (ЕК) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в понедельник подписали в Брюсселе меморандум – в нем стороны договорились привести в соответствие регламентирование рынков капитала и устранить преграды для инвестиций, сообщило Министерство финансов.

Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что инициатива Литвы и ЕБРР относительно регламентирования погашенных облигаций и замены ценными бумагами развилась в проект создания рынков капитала Балтийских стран.

“Проект создаст лучшие условия для малых и средних предприятий пользоваться источниками финансирования, повысит конкуренцию на финансовых рынках, а также расширит возможности инвестирования в новые финансовые средства. Это будет способствовать росту экономики, созданию рабочих мест и финансовой стабильности”, -сказал В. Шапока для пресс-релиза.

Документ подписали министры финансов Литвы, Латвии и Эстонии В. Шапока, Дана Рейзниеце – Озола, Тоомас Тонисте, член ЕК Валдис Домбровскис и вице-президент ЕБРР Пьер Хейлбронн.

BNS

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