Балтийские страны вместе будут заботиться о балансе электроэнергии

С начала 2018 года Балтийские страны вместе будут обеспечивать баланс системы электроэнергетики – это еще один шаг к единому региональному рынку.

“Единые правила балансирования в Балтийских странах не только помогут создать более конкурентоспособный рынок электроэнергии в регионе, но и будут способствовать повышению нашей энергетической безопасности – это еще один шаг в осуществлении синхронизации системы электропередачи с континентальной Европой”, – цитируются в пресс-релизе слова министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса.

Подписанные им новые правила торговли электроэнергией позволят унифицировать модель учета дисбаланса электроэнергии в Балтийских странах (англ. Baltic Harmonised Imbalance Settlement Model ).

До сих пор этим балансированием электроэнергии занимался национальный оператор электроэнергии в каждой из стран. Операторы трех государств в начале этого года постигли принципиального соглашения о совместном балансировании.

BNS

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