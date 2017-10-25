Балтийский форум как инструмент взаимодействия

В Ленинградской области прошел VII Балтийский форум соотечественников. Площадкой форума для более чем 150 его участников из Германии, Бельгии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Эстонии, Беларуси стал комплекс «Игора», расположенный в Приозерском районе. Среди делегатов форума – руководители и журналисты русскоязычных средств массовой информации стран Балтийского региона, представители общественных организаций соотечественников.

Основными темами форума стали возможности и способы сохранения образования на русском языке, работа русскоязычных СМИ, приграничное сотрудничество, а также роль субъектов РФ в региональном взаимодействии. Сегодня русский мир – достаточно широкое понятие, однако то, что характерно для русской диаспоры, скажем, Латинской Америки, совершенно не совпадает с проблемами Балтийского региона. Поэтому для лучшей оценки происходящего так важны именно региональные форумы, а Балтийский форум – прекрасный инструмент для такого сотрудничества.

«Наш регион гордится тем, что мы сделали Балтийским форум постоянным, – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приветствуя участников форума. – Оценивая наши отношения, мы подразделяем их на три уровня – государственные, региональные (муниципальные), или так называемые побратимские связи, и общественные отношения, или отношения между людьми. Всегда, когда усложняются отношения на государственном уровне, а сегодня у нас непростой период, когда отношения России с европейским сообществом, со странами Балтии находятся не в самой лучшей фазе развития, тогда акцент делается на два других уровня связи. Поэтому сегодня мы более активно должны работать на региональном и общественном уровнях».

По словам главы Ленинградской области, сегодняшний форум – это как раз и есть один из инструментов такого взаимодействия. Главное, чтобы он не стал формальным, поскольку «от формализма никто не выигрывает».

«Сегодня, в век коммуникаций, проживание русского человека за границей не означает его отрыва от своей родины, – считает А. Дрозденко. – Но никакие коммуникации не заменят человеческого общения. Поэтому такие форумы – это возможность пообщаться, сохранить связь с исторической родиной».

На форуме обсуждали необходимость консолидации российской диаспоры. Об этом все чаще говорит российское руководство. И главное – укрепление позиций русского языка и российской культуры, позволяющих соотечественникам сохранять свою идентичность. Однако оторванность от России, слабое представление молодежи о своей этнической родине, особенно в контексте антироссийских настроений, которые сегодня просто зашкаливают, не способствуют укреплению таких позиций.

Что касается муниципального сотрудничества, то на сегодняшний день у Ленинградской области хорошо развиваются отношения с Эстонией и Латвией, но с Литвой их почти нет, хотя экономические отношения с литовским бизнесом налажены.

В ходе работы Балтийского форума было озвучено много проблем, актуальных для соотечественников в странах Балтии. В частности, обсуждались вопросы упрощения визового режима, предложение о введении льготного налогообложения для лиц, переселившихся в Россию и находящихся в процессе получения гражданства, проблемы обучения на русском языке за рубежом, расширение возможностей для поступления соотечественников в российские вузы и многое другое.

Как отметила парламентарий Ольга Тимофеева, ряд вопросов требует решения на законодательном уровне. «Пока конкретных результатов удалось достичь только в сфере образования: в частности, увеличено количество квот для поступающих в российские учебные заведения, в процессе согласования находится вопрос упрощения визового режима для студентов из числа соотечественников», – сказала О. Тимофеева. Кроме того, считает она, такие форумы помогают узнавать о проблемах «из первых рук», вместе анализировать их и находить пути решения.

Ленинградская область продолжает участвовать в государственной программе по добровольному переселению соотечественников в Россию. Только за девять месяцев этого года было получено более 1,4 тысячи заявлений от желающих принять участие в программе переселения соотечественников, однако сложности в процессе реализации программы подчас мешают переселению. Так, с 2015 года переселением в Ленинградскую область воспользовались 1 тыс. 600 участников (вместе с членами семей эта цифра составила приблизительно 4 тысячи человек). Однако около 40% заявлений отклоняется в связи с несоответствием предъявляемым требованиям. Основными причинами отказа при подаче заявлений служит несоответствие заявленным критериям, отсутствие вакансий, опыта работы по заявленной специальности (участник программы должен год проработать по специальности в течение последних 10 лет). Как пояснила начальник отдела по вопросам вынужденных переселенцев и беженцев Управления по вопросам миграции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Нила Янушкевич, Ленинградской области не надо пополнять ряды безработных. Кстати, уровень безработицы здесь один из самых низких по России – составляет 0,37%. Напомним, что в программу переселения входит вся территория Ленинградской области, кроме Санкт-Петербурга.

В рамках пленарной сессии «Инструменты сохранения «Русского мира» речь шла в первую очередь о фондах, оказывающих поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, через гранды, выделяемые на различные проекты. Например, фонд «Русский мир» за 10 лет своей деятельности поддержал около 3 тысяч различных проектов в виде грандов. Это значит, что фонд поддерживает в среднем около 300 проектов в год. Выступление директора Санкт-Петербургского филиала фонда «Русский мир» Олега Муковского вызвало неоднозначную реакцию, в частности в контексте работы фонда с Литвой.

«Удивительное дело, но Литва наиболее активная в грандах, огромное количество самых разных проектов из Литовской Республики, – сказал О. Муковский. – Когда мы говорим о тех трудностях, с которыми сталкиваемся в Балтийских странах, надо сказать, что в Литве, может, в силу того, что они русских боятся меньше всего, власти культурные проекты помогают нам реализовывать. Очень часто фонд «Русский мир» выступает соорганизатором, меценатом проекта вместе с Министерством образования и науки, Министерством культуры Литовской Республики. Уже про местные самоуправления – от Вильнюса до небольших городов я даже не говорю – это для нас норма. Это такая интересная, приятная особенность работы в Литовской Республике».

Особо следует отметить выступление Сергея Середенко, правозащитника из Эстонии, со специальным докладом на тему «Украинизация Прибалтики». Это исследование, подготовленное авторским коллективом аналитического портала RuBaltic.Ru, было представлено на полях Совещания по человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве в сентябре этого года. «Безвиз», прогнозируемый рост украинской эмиграции в Прибалтийские страны, а также сформировавшиеся в этих странах украинские диаспоры будут способствовать «экспорту» политических практик постмайданной Украины в Латвию, Эстонию и Литву», – говорится в исследовании.

На форуме также работали тематические дискуссионные столы – «Русская школа: сохранение образования на русском языке», «Русскоязычные СМИ за рубежом: жизнь в новой информационной реальности», «Региональное взаимодействие: значение и роль субъектов РФ на примере Ленинградской области», на которых обсуждались насущные проблемы в этих сферах.

Таким образом, взаимодействие на региональном уровне позволяет решать многие задачи совместно. Это подтвердил VII Балтийский форум соотечественников, организатором которого выступил Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Надежда ГРИХАЧЕВА

Фото из архива «ЛК».

Метки: N43 (1183) 26 октября, Балтийский форум