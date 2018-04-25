Балтийским странам будет вручена Вестфальская премия

Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу отправляется в Германию, где вместе с лидерами Латвии и Эстонии примет Вестфальскую мирную премию, присужденную Балтийским странам.

На церемонии в Мюнстере в Балтийские страны поздравит президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Вестфальская премия будет вручена президентам в субботу.

Как сообщила пресс-служба главы Литовского государства, Вестфальская премия будет вручена за пример демократического развития и вклад в мир в Европе.

Патроном Вестфальской премии мира является президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ее учредитель Бизнес-ассоциация Вестфалии и Липе, объединяющая 60 международных компаний.

Премия выдается каждые два года, в 2016 году ее лауреатом стал король Иордании Абдулла II, а в прежние годы ее удостаивались Вацлав Гавел, Кофи Аннан, Гельмут Коль, Валери Жискар Дэстен, Карла Дель Понте и Гельмут Шмидт.

BNS