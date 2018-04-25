Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.
На решение банка Англии повлияла позиция США. Госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призывали британскую сторону помочь «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов».
Хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле 8 миллиардов долларов в иностранных резервах. Известно, что часть активов может находиться в Турции. Места хранения других активов неизвестны.
Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.
В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.
“Банк Англии отказался возвращать золото Венесуэле”
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