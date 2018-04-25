Банк Литвы дал прогноз на 2019 год

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Банк Литвы снижает прогноз роста экономики страны с 3,4% до 3,2%, однако прогнозы на следующий год не меняются — рост экономики должен составить 2,8%. Зарплата по-прежнему будет расти быстрее, чем инфляция, уровень безработицы будет снижаться.

«Важным двигателем роста экономики по-прежнему остается внутреннее потребление, которое растет за счет роста зарплат не только в частном, но и в государственном секторе, и повышение минимальной зарплаты. Экспорт и инвестиции будут расти медленнее из-за мировых тенденций роста», – отметил представитель Банка Литвы Гядиминас Шимкус.

Нехватка квалифицированных работников по-прежнему определяет стремительный рост зарплаты, однако, как отмечает Банк Литвы, у предприятий накоплены большие финансовые резервы. Это означает, что они могут выбирать, как дальше развивать бизнес — повышать зарплату или инвестировать в другие средства, повышающие производительность труда.

Как отмечает Банк Литвы, рост зарплат в этом году составит 9,5% – на 0,8 пункта больше, чем прогнозировалось в октябре. По мнению аналитиков банка, их фактический рост был больше, чем ожидалось. В следующем году рост зарплат будет немного меньше — 6,9%.

Уровень безработицы будет продолжать снижение — в этом году он составит 6,3%, в следующем — 6,1%.

В стране по-прежнему сокращается численность населения в группе 15–64 лет. Это значит, что на пенсию выходит больше людей, чем вливается в рынок труда.

Этот эффект немного смягчают иммигранты, которые в основном работают в транспортном и строительном секторе.

Информация «ЛК», BNS