Банк Литвы: дополнительно оценим информацию о VIA SMS Group

🔊 Воспроизвести

В связи с тем, что член Комитета национальной обороны и безопасности (КНБО) Арвидас Анушаускас заявил, что в уже действующей в Литве группе латвийского капитала VIA SMS Group работают лица, непосредственно связанные с обанкротившимся банком Parex, Банк Литвы (LB) обещает дополнительно рассмотреть информацию о VIA SMS Group.

«Надзорная служба банка перед выдачей упомянутой компании лицензии на проведение операций с электронными деньгами, выполнила все установленные правовыми актами процедуры и внимательно изучила собранную к тому моменту информацию, одновременно обратилась к другим компетентным органам. Дополнительная новая информация будет проанализирована и оценена», — говорится в комментариях Центробанка, присланных BNS.

Банк Литвы в прошлом октябре выдал лицензию на создание учреждения электронных денег входящей в группу VIA SMS Group компании Via Payments. Она планирует с осени предоставлять услуги онлайн-банкинга частным лицам и предприятиям .

По утверждению Банка Литвы, о дополнительной оценке группы VIA SMS Group А.Анушаускас будет проинформирован напрямую.

Агентство BNS ранее сообщало, что в Литве будет создан специализированный банк FinnQ группы VIA SMS Group, а ещё одна входящая в эту группу компания по финансовым услугам Vialet начнёт свою деятельность осенью. Ранее в Литве действовала принадлежащая VIA SMS Group фирма быстрых кредитов VIA SMS LT, но в июле прошлого года она была ликвидирована.

BNS