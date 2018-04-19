Банк Литвы объявил о снижении темпов инфляции

В этом году рост цен в стране заметно замедляется: в 2017 году он в среднем достигал 3,7%, в марте годовой рост цен составил 2,7%. Это в основном обусловлено благоприятными мировыми ценами на сырье, замедлившимся ростом цен на услуги, снижением влияния повышенных год назад акцизов на алкоголь. Банк Литвы прогнозирует, что в этом году годовой рост цен составит 2,7%, объявил старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы Паулюс Моркунас.

«После скачка цен на нефтяное сырье, произошедшего в 2017 году, цена на нефть и нефтепродукты в 2018 году становится более стабильной, предполагается, что она не должна сильно измениться. Правда, в начале года стоимость топлива поднялась больше, чем ожидалось. На это влиял рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Но он в начале этого года намного меньше повлиял на цены, чем в среднем в 2017 году», — отмечает Моркунас.

По его словам, если рассматривать тенденции роста цен на продовольственное сырье, видно, что больше всего выделяются цены на молоко и молочные продукты. Увеличившееся с середины 2017 года производство молока увеличило и предложение молочных продуктов. Этот фактор и большие запасы сухого молока в ЕС обуславливают то, что цена на молоко и молочные продукты растут намного медленнее, чем в 2017 году. Стоимость другого продовольственного сырья остается примерно на таком же уровне, за исключением сахара, подешевевшего из-за больших мировых запасов.

Начинает ослабевать эффект повышенных акцизных тарифов, продолжает представитель Банка Литвы. Из-за повышенных в 2017 году акцизов на алкоголь общая инфляция выросла на 0,7%. Сейчас это влияние ослабевает, снижая и общий рост цен на продукты питания, в том числе на алкоголь и табак. Несмотря на косвенное влияние налогов, цены на продукты питания в Литве растут не так быстро, как в Эстонии или Латвии.

«Рост цен все еще значительно стимулирует сектор услуг. В секторе услуг производительность труда растет намного медленнее зарплат, растут и цены на услуги. Это происходит потому, что в этом секторе расходы персонала составляют более крупную часть издержек, чем в промышленном секторе. Кроме того, растущая зарплата создает для жителей возможности потреблять больше, это также способствует инфляции. Хотя в этом году прогнозируется, что зарплата будет расти медленнее, чем в прошлом году, рост все равно будет быстрым, в основном из-за напряжения на рынке труда. Правда, цены на услуги становятся более привлекательными для потребителей из-за кратковременных колебаний цен, например, в этом году значительно меньше, чем раньше, растут цены на авиабилеты, услуги по предоставлению ночлега», — считает Моркунас.

В целом, по оценкам Банка Литвы, в 2018 году цены будут расти медленнее зарплат. Предполагается, что зарплата в среднем вырастет на 6,7%, цены — на 2,7%. В 2017 году зарплата в Литве в среднем выросла на 8,5%, а цены — на 3,7%.

«Проблема нехватки работников — серьезный вызов, который не только обуславливает быстрый рост зарплаты, но и увеличивает доходы жителей, а вместе с тем и инфляции. Но прогнозируется, что тенденции на мировых рынках сырья останутся благоприятными для потребителей», — заключает Моркунас.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Банк Литвы, Паулюс Моркунас, инфляция