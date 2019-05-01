Банк Литвы перечислил государству 12,7 млн евро

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В прошлом году Банк Литвы заработал 33,61 млн евро аудированной чистой прибыли, из которой 12,7 млн евро перечислил в государственный бюджет.

Правление Банка Литвы утвердило финансовый отчёт за 2018 год и приняло решение о распределении прибыли, сообщил центральный банк.

В прошлом году центральный банк перечислил государству 11,17 млн евро, два года назад — 11,51 млн евро.

Прибыль банка в прошлом году была на 5,2% выше, чем в 2017-м (31,93 млн евро).

Аудит деятельности центрального банка в 2018 г. проводила компания Ernst & Young Baltic.

BNS