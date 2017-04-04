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Банк Литвы получил 27 млн. евро прибыли, перевел в бюджет 11,5 млн. евро

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Банк Литвы (БЛ, центробанк) в прошлом году заработал 27 млн. евро чистой прибыли после аудита, из которой в госбюджет перевел 11,5 млн. евро или на 10% больше, чем в 2016 году.

Правление БЛ утвердило сборник финансовых отчетов за 2016 год и приняло решение о распределении прибыли, сообщил центробанк.

Из прибыли 2014 года в госбюджет было переведено 7,54 млн. евро, из прибыли 2015 года – 10,44 млн. евро.

Прибыль БЛ в прошлом году была почти на 24% больше, чем в 2015 году (21,8 млн. евро).

BNS

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