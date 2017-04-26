Банк Литвы признает проблему неравенства доходов

Глава Банка Литвы Витас Василяускас говорит, что в связи с ускорением роста мировой и литовской экономики его воздействие относительно неравенства доходов ощутят не все жители. Такое мнение Василяускас высказал в Вашингтоне, где присутствовал во встрече Международного валютного фонда, во время которой велись поиски решений по сокращению неравенства в доходах.

«Растущее неравенство доходов и возможностей — это та проблема, которая особенно актуальна для нас. Несмотря на то, что экономика восстанавливается и растет, все же разрыв между самыми богатыми и получающими минимальные доходы домашними хозяйствами остается неоправданно высоким, поэтому люди неодинаково ощущают рост экономики, не у всех жизнь становится лучше», — отметил Василяускас.

Глава ведомства подчеркнул, что неоправданная разница доходов вызывает болезненные социальные последствия, которые могут быть долговременными, поэтому при формировании и проведении современной налоговой и социальной политики необходимо целенаправленно ориентироваться именно на сокращение разницы доходов.

Эксперты МВФ обращают внимание на связь между растущим неравенством внутри страны и распространением настроений протекционизма.

«Возникающие в развитых странах протекционистские настроения вызывают наибольшее беспокойство, поскольку именно глобализм способствовал росту экономик и снижению нищеты в мире. МВФ должен и дальше поддерживать идеи глобальной экономики, поддерживать усилия стран мира немедленно решить проблему устойчивого роста, представляя аналитический материал и оценки экспертов», — уверен Василяускас.

По сравнению с осенними прогнозами МВФ, прогноз роста экономики Литвы немного снизился до 2,8% (было 3%).

Лешек ДЛУГИ

Метки: N17 (1157) 27 апреля, Банк Литвы, Витас Василяускас, доходы