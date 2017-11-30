Банк Литвы продаст не побывавшие в обращении банкноты достоинством 1000, 500 и 100 литов

Банк Литвы (БЛ, центробанк) собирается продать на аукционе не побывавшие в обращении банкноты достоинством 1000, 500 и 100 литов.

“Часть их – вообще самые первые напечатанные литовые банкноты, и это было сделано почти за пару лет до введения лита, эти банкноты никогда не выпускались в обращение. Кроме того, банкнота в 1000 литов – единственная за всю историю литовских денег”, – сказал для пресс-релиза глава Музея денег БЛ Видмантас Лауринавичюс.

Центробанк собирается продать почти 5 тысяч наборов трех видов банкнот.

Банкноты достоинством 1000 и 500 литов были созданы в 1991 году, а достоинством 100 литов – в 1994 году, однако никогда не выпускались в обращение. Они не были признаны платежным средством, поэтому не могут быть обменены на евро.

Лит был введен в Литве в июне 1993 года, а в январе 2015 года Литва перешла на евро.

BNS30

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