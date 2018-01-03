Банк Литвы: у жителей страны еще осталось около 0,5 млрд. необмененных литов

По прошествии трех лет после введения евро на руках у жителей Литвы в стране и за рубежом все еще остается более 469 млн. литов или около 8% литов, находившихся в обращении 1 января 2015 года, сообщает Банк Литвы (БЛ, центробанк).

Это составляет примерно 11 тонн банкнотов и около 1 593 тонн монет, которые не вернулись в выпустивший их БЛ.

По данным БЛ, у жителей страны на руках все еще находится более 336,3 млн. литов банкнотов (6% бывших в обращении до января 2015 года) и около 114,5 млн. оборотных литовых монет (58%).

BNS

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