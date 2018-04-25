«Банк продовольствия»-рекорды щедрости

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В выходные в магазинах страны прошла благотворительная акция «Банк продуктов». За два дня волонтеры собрали для нуждающихся продукты стоимостью 479 тыс. евро.

Такой результат превосходит результаты весенних акций «Банк продуктов». В 74 городах было жители пожертвовали 140 423 раза.

По данным организаторов акции, на этот раз жители чаще жертвовали макароны, различные крупы, растительное масло, муку. Более дорогих продуктов (кофе, консервов, сухих завтраков) было получено немного меньше.

Собранные продукты еще до Пасхи будут розданы нуждающимся семьям и социальным учреждениям.