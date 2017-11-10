Банк SEB финансирует обновление автомобильного парка Carslberg

Банки шведской финансовой группы SEB в странах Балтии предоставит финансирование в объеме 4,3 млн. евро на обновление транспортного парка международной пивоваренной компании Carlsberg Group, которой в Литве принадлежит пивзавод Svyturys–Utenos alus.

Глава предприятий Carlsberg в Балтийских странах Роландас Виршилас говорит, что на всех покупаемых автомобилях будет смонтировано оборудование для проверки трезвости водителей.

“По нашим данным, мы в Литве делаем это первыми. Carlsberg Group обязалась в течение пяти лет обеспечить этим оборудованием все автомобили концерна”, – сказал Р. Виршилас для пресс-релиза.

Банк сообщил, что Carlsberg Group купит у компании Inchcape Motors в лизинг 257 автомобилей: 123 – в Литве и по 67 – в Латвии и Эстонии.

BNS

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