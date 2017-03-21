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Банк SEB собирается выплатить 123,1 млн. евро дивидендов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 21, 14:00   |   Комментариев: 0

Крупнейший в Литве коммерческий банк SEB, получивший в прошлом году 94,485 млн. евро чистой прибыли после аудита, собирается выплатить 123,146 млн. евро дивидендов. Это самые большие дивиденды банка за всю историю его деятельности в Литве.

Такое предложение правления банка единственный акционер банка – шведская группа SEB – рассмотрит 31 марта, сообщил банк через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

В 2014 году впервые за 14 лет банк SEB выплатил 30 млн. евро дивидендов, в 2015 году – 65,3 млн. евро, а в прошлом году – 88,8 млн. евро.

Акционерам предлагается распределить 256,16 млн. евро.

Банк в прошлом году получил 94,485 млн. евро чистой прибыли после аудита – на 52,2% больше, чем в 2015 году.

BNS

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