Банк SEB собирается выплатить 123,1 млн. евро дивидендов

Крупнейший в Литве коммерческий банк SEB, получивший в прошлом году 94,485 млн. евро чистой прибыли после аудита, собирается выплатить 123,146 млн. евро дивидендов. Это самые большие дивиденды банка за всю историю его деятельности в Литве.

Такое предложение правления банка единственный акционер банка – шведская группа SEB – рассмотрит 31 марта, сообщил банк через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

В 2014 году впервые за 14 лет банк SEB выплатил 30 млн. евро дивидендов, в 2015 году – 65,3 млн. евро, а в прошлом году – 88,8 млн. евро.

Акционерам предлагается распределить 256,16 млн. евро.

Банк в прошлом году получил 94,485 млн. евро чистой прибыли после аудита – на 52,2% больше, чем в 2015 году.

BNS

Метки: банк SEB, Литва