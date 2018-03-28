Банки активно кредитуют торговый, транспортный и производственный секторы

В прошлом году коммерческие банки Литвы активнее кредитовали предприятия торгового, транспортного и производственного секторов, однако меньше кредитовали компании по развитию недвижимости, сообщил Банк Литвы (БЛ, центробанк).

“Банки по-прежнему активно кредитуют, общий портфель увеличился более чем на 3%: кредиты предприятиям выросло более чем на 600 млн. евро, домохозяйствам – примерно на 740 млн. евро. Но кредитование властного сектора и кредитование финансовых рынков сократилось, Фонд социального страхования (Sodra) вышел из клиентов банков как должник. Но реально кредитование проходило довольно активно”, – сказал на пресс-конференции во вторник председатель правления БЛ Витас Василяускас.

По его словам, кредитование банками малого и среднего бизнеса росло быстрее кредитования крупных предприятий.

“Тремя секторами, где поток кредитования ускорялся, были торговля, транспорт, производственный сектор. Сокращение (кредитования – ред.) имело место в сегментах компаний по развитию недвижимости и строительных компаний”, – сказал В. Василяускас.

По данным БЛ, в прошлом году по сравнению с 2016 годом, совокупный кредитный портфель банков вырос на 3,2% до 18,6 млрд. евро. Кредиты малому и среднему бизнесу выросли на 10,4% до 3,6 млрд евро, крупным компаниям – на 4,4% до 5,1 млрд евро.

По прогнозам, в этом году кредитование банками в этом году вырастет примерно на 5% до 19,6 млрд евро.

BNS

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