Банки должны будут накопить резерв капитала в 0,5% – Центробанк

Банк Литвы (Центробанк, БЛ) обязал коммерческие банки за год накопить дополнительный резерв антициклового капитала в размере 0,5%. Эта мера применяется впервые, решение принято с учетом развития рынка кредитования и недвижимого имущества, сообщил БЛ.

“Укрепив броню банков и кредитных уний, мы укрепим и всю финансовую систему”, – заявил на пресс-конференции председатель правления БЛ Витас Василяускас.

По его словам, накопление резерва является оптимальным и гибким средством – с замедлением роста экономики или при испытании шока, норма резерва может быть снижена. В следующем году правление БЛ решит, стоит ли повышать резерв до 1%.

Президент Литовской банковской ассоциации Мантас Залаторюс отметил, что по предварительным подсчетам, резерв может составлять около 50-60 млн. евро.

BNS

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