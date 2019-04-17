Банки: кто пострадал и кто выиграл в кризис?

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Рейнольдиюс Шаркинас, возглавлявший Банк Литвы (БЛ, Центробанк) во время финансового кризиса 2008–2009 годов, утверждает, что в кризисные годы надзор за финансовым рынком был надлежащим, сообщает BNS.

Р. Шаркинас акцентировал, что не усматривает неправомерных действий ни со своей стороны, ни со стороны работников БЛ.

После того как на минувшей неделе председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас представил правительству проводимое его комитетом парламентское расследование, связанное с экономическим кризисом 2009 года, Кабмин просит Генпрокуратуру оценить деятельность литовских органов финансового надзора во время кризиса, сообщил премьер-министр Саулюс Свярнялис.

Он заявил журналистам, что прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, «выполняли предусмотренные правовыми актами функции».

У правоохранительных органов также попросят оценить возможную потребность в защите общественного интереса. «В связи с историями с Vilibor многие люди, имевшие кредиты, понесли немалые убытки», – сказал С. Сквярнялис.

Р. Шаркинас возглавлял БЛ 15 лет. В апреле 2011 года его сменил Витас Василяускас, который и руководит Центробанком сейчас. Все действовавшие во время кризиса органы финансового надзора сейчас присоединены к Банку Литвы.

Президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс сказал, что заявления лидера правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускаса о возможных компенсациях через суд населению за банковские кредиты, дорожавшие во время кризиса 2009-2010 годов, являются частью политического процесса.

М. Залаторюс отмечает, что обращение литовского правительства к прокурорам по поводу надзора за финансовыми организациями в период кризиса кажется ему странным, поскольку контроль над Банком Литвы осуществляет парламент, а не правительство.

По его словам, все прежние расследования показали, что не было манипуляций процентной ставкой межбанковских кредитов в литах Vilibor.

«Как Банк Литвы, так и Совет по конкуренции ранее заявляли, что не было признаков существования какого-либо недопустимого соглашения. Я не очень понимаю, что здесь расследовать. Можно было бы говорить об ущербе в том случае, если бы был доказан факт манипуляции Vilibor. Манипуляция возможна только тогда, когда происходит какое-то недопустимое соглашение. Подобные соглашения расследует единственное компетентное ведомство в Литве — Совет по конкуренции», – акцентировал М. Залаторюс.

Кабинет министров сообщил, что таким образом попытаются защитить интересы граждан, у которых в 2008-2009 годах были кредиты в литах. По причине выросшей тогда ставки Vilibor количество пострадавших велико, а нанесенный им ущерб значителен, поэтому правительство попросило прокуроров защитить общественный интерес по вопросу возмещения части убытков.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ