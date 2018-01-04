Банкомат «съел» карточку: что делать?

Во время пользования банкоматом вы одновременно успеваете еще и написать эсэмэску или поговорить по телефону? Этого лучше не делать, потому что если вы промедлите, банкомат «съест» вашу карточку, и за новую вы заплатите сами, поясняют представители банков. Только в том случае, если банкомат сам не возвратил вам банковскую карточку, то за изготовление новой платить не придется.

К медиаресурсу Lrt.lt обратилась читательница, удивленная, что после того, как банкомат «проглотил» банковскую карточку, ей пришлось три недели ждать новую и вести споры, кто – она или банк – должны уплатить за утраченную карточку.

«Банкомат Swedbank «проглотил» карточку 17 сентября, я получила ее 6 октября после довольно долгих споров, что я не должна за нее платить. На все ушло три недели. Как же тогда с оперативностью одного из крупнейших банков и вообще – с качеством и присмотром за банкоматами?», – спрашивает женщина.

Представители всех крупных банков страны утверждают, что такие ситуации, когда банк не возвращает карточку, – исключение. Комментируя ситуацию этой читательницы, представитель Swedbank по печати Саулюс Абрашкявичюс поясняет, почему процедура так долго затянулась.

«Прежде всего хотим извиниться перед клиенткой за этот случай и связанные с ним неприятностями. Однако имея в виду, какое огромное количество операций ежедневно производится в банкоматах Swedbank, такие случаи, когда клиенту не возвращается карточка, происходят очень редко.

В отношении этого конкретного случая наши банковские данные показывают, что новая платежная карточка была заказана с условием, что ее необходимо забрать в подразделении обслуживания клиентов Swedbank. Позднее клиентка передумала и изменила способ доставки карточки – была заказана доставка карточки по почте. По почте карточка была выслана 2 октября, а активизирована в интернет-банке 8 октября», – поясняет Абрашкявичюс. По его словам, если карточка была утрачена не по вине клиентки, как это случилось в случае Ренаты, то изготовление новой карточки клиенту ничего не стоит. Плата за активизацию карточки, которая автоматически списывается после ее активирования, упомянутой клиентке также возвращена.

Однако карточки остаются в банкомате не только из-за его неисправности. Гораздо чаще это обусловливает поведение клиентов.

Руководитель службы коммуникации банка Luminor Раса Пятрушкявичюте говорит, что чаще всего банкоматы «глотают» оставленные карточки, на втором месте по частоте ситуаций – заблокированные карточки, когда клиент более пяти раз вводит свой ПИН-код неправильно.

«Проглоченная» карточка в банкомате кладется в отдельную кассету, там хранится, а позже уничтожается, поэтому наши клиенты могут быть уверены, что этими карточками больше никто не сможет воспользоваться. В таком случае клиенту следует связаться с нами и заказать новую карточку. Мы изготовим ее в течение пяти рабочих дней, в срочном случае – за один. Если клиент оставил или заблокировал карточку, ему придется уплатить за изготовление новой, а если это случилось из-за неисправности автомата – мы изготовим ее бесплатно», – пояснила Пятрушкявичюте.

Представитель банка SEB по печати Йовита Базявичюте поясняет, что банковскую карточку банкомат «проглатывает» и в том случае, если клиент забывает или медлит забрать ее.

«Иногда случается, что человек спешит, одновременно говорит по телефону или к нему кто-то обращается. В течение определенного времени не взятая карточка автоматически втягивается обратно в банкомат. Если такое случилось, рекомендуем сразу же позвонить в контактный центр банка и заблокировать карточку. По телефону можно заказать и новую карточку. За ее изготовление полагается уплата. Изготовление карточки занимает пять рабочих дней. Номер карточки меняется, выдается новый ПИН-код», – отметила собеседница.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, банкомат, карточки