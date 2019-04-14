Банковский лоббизм или объективные обстоятельства?

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Как мы уже сообщали, в Литве парламентская комиссия проводит расследование в отношении действий властей во время экономического кризиса в 2008—2010 годах. Кроме прочего, подозревается, что ЦБ Литвы мог быть в сговоре с коммерческими банками, которые в то время резко повысили кредитные ставки, что усугубило и так сложное положение населения, сообщает BNS.

Глава Банка Литвы Витас Василяускас отметает сформулированные председателем парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ) Стасисом Якялюнасом подозрения относительно того, что Банк Литвы (БЛ) ненадлежащим образом осуществлял надзор за банками во время экономического кризиса 2008–2010 годов. В. Василяускас не считает, что возникший ажиотаж может навредить всей банковской системе страны.

Он также говорит, что Центробанк всегда сотрудничал с расследующей обстоятельства кризиса временной парламентской комиссией, а также готов сотрудничать и с правоохраной, если в этом возникнет необходимость.

«БЛ все время сотрудничал с временной комиссией по расследованию, и мы предоставляли всю информацию, которую у нас запрашивали. Мы — ведомство, которое исходит из фактов, господин С. Якялюнас исходит из интерпретаций фактов. В этом принципиальная разница между мной и им. Еще раз говорю, что мы перешли на личности. В любом случае БЛ и КБФ действительно сотрудничали, сотрудничают и будут сотрудничать», — заявил В. Василяускас на пресс-конференции.

Он сказал, что не понимает, почему С. Якялюнас обвиняет БЛ в нежелании сотрудничать. По словам В. Василяускаса, когда он свидетельствовал в комиссии в октябре прошлого года, вопросов о ставке годовых Vilibor не было. Позже пришел запрос от С. Якялюнаса на эту тему, и Центробанк ответил на него письменно.

«Мне кажется странным, что господин С. Якялюнас говорит, что мы не сотрудничаем. Действительно, мнения разошлись, но это, видимо, нормально. И наш месседж был таков, что мы не усматривали именно в 2008–2009 годы, что банки злонамеренно договорились повысить ставки годовых, конкретно Vilibor», – объяснил В. Василяускас.

В. Василяускас утверждает, что БЛ действует прозрачно и ему нечего скрывать. На вопрос, остановит ли он свои полномочия, если будет предпринято обращение к прокурорам, В. Василяускас ответил, что не видит для этого никакого основания.

«Аграрий» С. Якялюнас говорит, что к прокурорам нужно обратиться с просьбой расследовать, должным ли образом БЛ осуществлял надзор за коммерческими банками, которые во время кризиса могли манипулировать ставками межбанковских кредитов Vilibor.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис после встречи с главой парламентского комитета по бюджету и финансам Стасисом Якялюнасом заявил, что будет обращаться в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить возможность начать расследование в отношении действий Банка Литвы (Центробанка) из-за подозрений в сговоре с коммерческими банками, сообщают литовские СМИ.

В свою очередь, оппозиционные консерваторы уже обвинили премьера в срежиссированном спектакле, цель которого — предвыборная президентская кампания.

Напомним, Литва во время экономического кризиса десятилетней давности единственная в ЕС решилась на сокращение пенсий, что в итоге было признано незаконным, на резкое повышение налогов, упразднение льгот и другие непопулярные меры. ВВП страны потерял порядка 30%, и, по оценкам экономистов, Литва вернулась на докризисный уровень только к 2016-2017 годам. Компенсация урезанных пенсий также завершилась только спустя почти десятилетие. Многие пенсионеры ее так и не дождались и умерли.

Между тем глава правления Банка Литвы Витас Василяускас подчеркнул, что претензии политиков к Центробанку и намерения провести еще одну проверку английского стартапа в сфере финансовых технологий Revolut ухудшают условия ведения предпринимательства в стране.

В свою очередь, премьер Саулюс Сквярнялис не считает, что инициированное председателем парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасисом Якялюнасом расследование обстоятельств кризиса 2008-2010 годов негативно скажется на условиях инвестирования в Литве.

«Сегодня относительно условий инвестирования в Литве ситуация такова, что в рейтинге Doing Business мы — 14-е государство мира и первое государство в Восточной и Центральной Европе», — сказал С. Сквярнялис радиостанции Žinių radijas.

«Инвесторы, которые приходят в Литву, выделяют эффективное сотрудничество с правительством, создание оптимальных условий для инвестирования и гарантию, что эта инвестиция будет защищена от всевозможного коррупционного вмешательства, или непрозрачных связей, или непрозрачного влияния», — сказал премьер.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ