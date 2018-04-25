Банковский сектор на подъеме

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Действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков за девять месяцев этого года получили 275,4 млн евро прибыли — на 54,6% (97,3 млн евро) больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Прибыль банковского сектора за три квартала уже превысила прибыль, заработанную за весь 2017 год (239,7 млн евро).

В этом году прибыльно работали 11 банков и филиалов зарубежных банков, убытки понес только один участник рынка, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).

Главным источником выручки банков по-прежнему являются чистые поступления годовых — они за девять месяцев года составили 346,8 млн евро и были на 9,4% (29,8 млн евро) больше, чем за такой же период прошлого года. Чистые доходы от услуг и комиссионных в этом году выросли на 10,5% — до 169,1 млн евро, между тем административные расходы банков возросли на 4,3% — до 156,4 млн евро.

Стоимость всех вкладов населения в банках за квартал возросла на 2,3%, а за год — на 8,9% и в конце сентября была 20,836 млрд евро. Все банки выполняли установленные надзорные требования к капиталу и ликвидности.

Swedbank лидирует по активам и вкладам, а SEB bankas – по кредитному портфелю

На литовском банковском рынке по показателю накопленных активов, по консолидированным данным, в сентябре лидировал Swedbank. Он также привлек и больше всего вкладов, между тем позиции лидера в категории кредитного портфеля достались банку SEB bankas.

По данным Банка Литвы (Центробанка), в конце сентября Swedbank накопил 8,541 млрд евро активов и по этому показателю занимал 31,2% банковского рынка.

На втором месте был SEB bankas – у него было 7,666 млрд евро активов и 28% рынка. Банк Luminor с 6,528 млрд евро активов (учрежден в результате объединения банка DNB и литовского отделения Nordea Bank) занимал 23,9% рынка. Четвертым был Šiaulių bankas – его активы составляли 2,195 млрд евро (8% рынка).

Совокупные активы зарегистрированных в Литве коммерческих банков в конце сентября составили 25,735 млрд евро (94,1% всех активов банковской системы), активы филиалов иностранных банков достигали 1,603 млрд евро (5,9%).

По данным на конец сентября, в стране действовали 6 коммерческих банков и 6 филиалов иностранных банков.

На рынке Литвы – новые игроки

В связи с приходом в Литву еще одного специализированного банка — принадлежащей английской группе Akce компании European Merchant — президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс говорит, что предоставление такой лицензии уже третьему предприятию в Литве говорит о том, что страна становится привлекательной для такого рода финансовых стартапов. Однако он подчеркивает, что новому банку понадобится время, чтобы закрепиться, сообщает BNS.

«Лицензия специализированного банка — такое немного литовское изобретение, при ее получении применяются куда более низкие требования к уставному капиталу, сам процесс выдачи лицензии, возможно, быстрее, хотя эта лицензия не позволяет предоставлять инвестиционные услуги. Очевидно, что Литва как юрисдикция становится известной в мире таким банкам-стартапам, и это по сути своей хорошо», — сказал BNS М. Залаторюс.

Компания European Merchant намерена предоставлять классические банковские услуги — принимать у населения вклады, предоставлять кредиты, платежные услуги, сообщил БЛ.

Лицензия специализированного банка дает право предоставлять услуги во всех государствах европейского экономического пространства без учреждения филиала, однако намечается, что первоначальным целевым рынком European Merchant будет Литва.

European Merchant является третьей компанией, которой предоставлена лицензия специализированного банка — в октябре она была предоставлена крупнейшему в стране кредитному кооперативу Mano unija, а на прошлой неделе — английскому финансовому стартапу Revolut, который предоставляет платежные и другие услуги во всем мире.

М. Залаторюс утверждает, что самому ему будет интересно наблюдать за тем, оправдает ли себя модель деятельности Revolut, в которой выручку планируется получать не от традиционных банковских операций, а от прочей деятельности. Лицензия спецбанка позволяет Revolut предоставлять кредиты и принимать вклады, эти услуги в Литве он планирует начать предоставлять в следующем году.

Информация «ЛК», BNS