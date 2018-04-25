Barclays начинает перенос 460 рабочих мест в вильнюсскую HCL

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Британский банк Barclays, недавно объявивший об уходе из Литвы, начинает перевод части работников в действующую в Вильнюсе международную компанию программирования и информационных технологий HCL Technologies (HCL). В нее планируется перевести около 460 из 713 работающих в Barclays.

Сделка подписана после получения подтверждения антимонопольных органов. Планируется, что перенос рабочих мест завершится к 1 апреля, говорится в сообщении компании.

По информации Главы операционного центра Barclays в Литве Мариана Андраде Гонзалеса, переводимые сотрудники продолжат работу на прежних позициях, а остальным будут выплачены выходные пособия.

По данным Фонда социального страхования Литвы, в данный момент в центре услуг Barclays в Литве работают 713 человек. По данным службы занятости, в декабре извещения об увольнении получили около 269 работников Barclays.

О том, что HCL перенимает операционный центр Barclays в Литве, было заявлено в начале декабря прошлого года.

BNS