Башар Асад сменил трех министров, включая главу Минобороны

Президент Сирии Башар Асад сменил трех министров в правительстве страны. Новые руководители были назначены в военном, промышленном и информационном ведомствах республики. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как стало известно журналистам, новым министром обороны республики был назначен начальник Генштаба сирийской армии Али Айюб. На этом посту он сменил Фахда Джасема аль-Фрейджа, руководившего ведомством последние пять лет.

Журналисты отмечают, что смена министра обороны была произведена Асадом в момент, когда правительственная армия проводит операцию против бандформирований в столичном пригороде Хараста и в регионе Восточная Гута под Дамаском.

Одновременно с этим сирийские правительственные войска ведут наступление на позиции вооруженных группировок в провинции Идлиб на северо-западе страны, куда переброшены воинские подкрепления из других районов.

Новым министром промышленности стал Мухаммед Мазен Али Юсеф, руководивший ранее центральным контрольным аппаратом при правительстве республики. Пост министра информации занял Имад Абдалла Сарра, работавший генеральным директором сирийского Гостелерадио и руководителем телестанции “Аль-Ихбария”.

Отметим, в середине декабря президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин прибыл на авиабазу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод российской группировки из арабской республики. Там же он встретился и с президентом Сирии, и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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