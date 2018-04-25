Бассейн: цены  зашкаливают

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В канун нового года в Вильнюсе открылся новый бассейн в Фабийонишкес.

Перед открытием бассейна были объявлены уточненные цены. Например, указали, что годовой абонемент будет стоить 369 евро (это 30,75 евро в месяц). Стоимость месячного абонемента составляет 115 евро. Согласно данным, ученики, студенты, пенсионеры и инвалиды получат 20-процентную скидку (значит, для них абонемент обойдется в 295,2 евро в год или 24,6 евро в месяц). За 4 часа в бассейне, банном комплексе и тренировочном зале придется заплатить 19 евро, за 2 часа бассейна и банной зоны — 10 евро.

Цены на услуги бассейна возмутили жителей города. Многие сравнивают их с ценами за подобные услуги в других городах Литвы, за границей. Цены там ниже, причем доходы выше литовских.

По словам директора оператора бассейна учреждения Sveikas miestas Мантаса Паулаускаса, приоритетные клиенты бассейна — спортсмены. Если бы в городе было больше бассейнов, то и цены для жителей были бы другими. «Мы учитывали только наших конкурентов в Вильнюсе, бассейны в других городах Литвы. Занятие спортсменов дотирует мэрия. Например, занятия во Дворце школьников стоят 45 евро в месяц, у нас получается дешевле. Цель — чтобы они плавали по себестоимости. Это самый большой приоритет на сегодняшний день. Когда откроется Лаздинский бассейн, вероятно, будет пересмотрена ценовая политика», — сообщил Мантас Паулаускас. По сообщению мэрии, Лаздинский бассейн ориентировочно должен открыться до конца 2019 года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt