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Бастис принял решение уйти из руководства сейма Литвы, но не из самого сейма

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Подозреваемый в непрозрачных связях с представителями преступного мира и российских энергетических компаний вице-председатель сейма Литвы, социал-демократ Миндаугас Бастис сказал BNS, что принял решение уйти из руководства сейма, однако отказываться от мандата парламентария не намерен.

“Я уволюсь с должности заместителя председателя сейма. Второе – не буду претендовать в председатели Социал-демократической партии, третье – обращусь в прокуратуру, чтобы было проведено расследование в моем отношении”, – сказал М. Бастис BNS в пятницу утром.

Покидать парламент М. Бастис не видит оснований.

“Не вижу оснований уходить из сейма. Основание уйти из руководства сейма вижу, потому что это бросает тень на правление сейма, так как мне не предоставлено права работать с засекреченной информацией”, -сказал М. Бастис.

На вопрос, не бросает ли ситуация тень на весь парламент, М. Бастис ответил, что “на этот вопрос должна будет ответить прокуратура”.

BNS

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