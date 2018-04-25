Бастующие педагоги проведут митинг у парламента Литвы

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В пятницу после обеда бастующие против непродуманной системы штатной оплаты труда литовские педагоги проведут митинг протеста у здания сейма. Забастовка учителей продолжается третью неделю.

В ожидании завершения переговоров с министерством в ведомстве уже вторую ночь подряд ночевали несколько десятков педагогов.

В четверг правительство Литвы предложило профсоюзам подписание основными политическими партиями соглашения о росте зарплат учителей, однако в связи с тем, что не было принято решений о зарплатах педагогов, переговоры в министерстве образования и науки были отложены.

Министр образования и науки Юргита Пятраускене сообщила, что новые обязательства по повышению зарплат учителей правительство может принять в 2020 году.

Однако члены бастующего Профсоюза во главе с Андрюсом Навицкасом заявили, что их такие предложения не удовлетворяют, и требуют незамедлительно повысить на 20% коэффициенты постоянной части должностной зарплаты педагогов.

При рассмотрении этого вопроса переговоры зашли в тупик.

В течении длившихся более 13 часов переговоров министр и профсоюзы по существу договорились по более чем 10 пунктам исправления модели штатной оплаты учителей и повышения финансирования для специалистов образовательной помощи педагогам.

Министерство заявляет, что реализация всех требований обошлась бы в 300 млн евро, а выделить такие средства сейчас невозможно.

Дальнейший ход переговоров должен проясниться в пятницу утром, однако сегодня же после обеда бастующие педагоги соберутся на митинг у сейма.

А. Навицкас заявил, что готов обсуждать с партиями повышение финансирования сфере образования, однако решений по вопросу зарплат ожидает еще в этом году.

Он обещает, что длящаяся уже три недели забастовка педагогов будет продолжена.

BNS