Бэби-театр, индийские сказки и полтысячи спектаклей

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Гродненский театр кукол рассказал о планах на этот сезон.

Фестивальный калейдоскоп

А давайте начнем это путешествие в театр с…кафе «Шекспир». Это даже лучше, чем театральный буфет. Хотя бы потому, что здесь можно не только выпить кофе, но и лучше узнать Гродненский областной театр кукол. На отдельной полке – целая галерея недавно полученных наград и дипломов. За минувший сезон гродненские кукольники посетили дюжину международных фестивалей: Москва, Ломжа, Торунь, Калининград, Друскининкай, Днепр…

В Друскининкай актер театра и кино Валерий Гаркалин, который был членом жюри, поразился: окончив некогда факультет кукольного искусства, он был чрезвычайно удивлен, что кукольники взялись за такой материал, как «Демон» Лермонтова. Еще больше удивлен и восхищен тем, что театр кукол может ТАК показать Лермонтова. Глубоко, философски и в то же время – понятно.

Спектакль «Золоченые лбы» тоже получил признание. В Торуни Людмила Павловская получила приз за лучшую женскую роль, а Василий Прободяк – за лучшую мужскую на фестивале в Ломже.

Гродненцы открыли для себя удивительный фестиваль «Мелиховская весна». Удивительный сразу по нескольким причинам. Во-первых, это чеховский фестиваль, и театры кукол там – гости крайне редкие. Во-вторых, проходит он в музее-заповеднике Антона Чехова. Так что «Чайку» сыграли там, где когда-то была написана пьеса. Наград на этом фестивале нет, но есть другое – театральные критики. «При всем разнообразии «Чаек», «прилетающих» в Мелихово, думаем, что даже наши постоянные зрители не видели ничего подобного раньше. Тонко, остроумно, изящно и трогательно», – написали о постановке Олега Жюгжды, главного режиссера Гродненского театра кукол.

На фестиваль в Днепр, рассказывает директор театра кукол Мария Шабашова, съехались почти все украинские режиссеры и художники – чтобы увидеть легендарную «Пиковую даму».

Со знаком качества

Премьера «Пиковой дамы» состоялась восемь лет назад. Постановку еще называют оскароносной: спектакль – победитель II Национальной театральной премии Беларуси. Восемь лет он идет с аншлагом и очень нравится зрителям.

В этом году среди претендентов на победу в национальном театральном конкурсе – постановка гродненских кукольников «Обещание на рассвете».

– На этом спектакле, как говорится, стоит наш знак качества: «сделано в Гродненском областном театре кукол». Сделано нашими прекрасными актерами, художниками и интересным молодым питерским режиссером Чакчи Фросноккерсом, – напомнил Олег Жюгжда. – Судя по зрительским отзывам, это достойный спектакль.

Что еще из премьер последних лет достойно фестивалей и наград? Главный режиссер называет «Комедию Юдифи». Ведь эта постановка – большой шаг вперед в развитии театра, новое слово и в выборе, и в подаче материала. Интересный детский спектакль «Приключения Доктора Д. Д.» – яркий, веселый и современный.

Особое место на театральной афише занимают спектакли-долгожители, проверенные временем, зрительской любовью. С 1982 года идет «Василиса Прекрасная», с 1990-го – «Тутэйшыя», спектакль «Макбет» празднует совершеннолетие…

– 535 спектаклей в год играет наш театр. Могу сказать точно, что столько не играет ни один театр кукол в Беларуси, – отметила Мария Шабашова. – Их посмотрели 94 тысячи зрителей. Важный для нас показатель – заполняемость зала. У нас – 90 процентов. У нас есть свой зритель, который нас очень любит. И такому зрителю может позавидовать любой театр Беларуси.

Встречайте премьеры!

Этот сезон обещает немало интересных открытий. В декабре увидим премьеру спектакля «Алиса в Стране чудес» в постановке молодого гродненского режиссера Валерия Карышева. Спектакль обещает быть достаточно авангардным, с обилием видеоконтента, который специально создается для постановки.

– Решили сделать еще один шаг навстречу более широкому зрителю, который хочет прийти в театр и развлечься. Почему нет? Хорошо, когда в театре есть чем развлечься, – уверен Олег Жюгжда. – И мы выбрали пьесу Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». У нас будет называться «Бразильская тетка».

К слову, многие знают это произведение по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя».

Закрыть нынешний сезон планируют в «куклах» детской постановкой «Лунная корова» по индийским сказкам. Режиссер – Чакчи Фросноккерс. Зрителей постараются удивить очень красивой сценографией и самими сказками.

Театр для карапузов

Главное открытие нынешнего сезона – бэби-театр для малышей до трех лет.

– Некоторые родители, желая приучить детей к театру, ведут на спектакли еще совсем малышей. И, бывает, дети, видя огромное скопление людей, слыша громкую музыку, да еще в темноте, попросту пугаются, – поделился наблюдениями Олег Жюгжда. – Мы делаем шаг навстречу и предлагаем для театрального раннего развития несколько другую форму. С камерной подачей материала, небольшим количеством зрителей, когда актеры смогут пообщаться напрямую буквально с каждым ребенком. Это будет новогодняя постановка «Малютка Дед Мороз» с очень маленькой елочкой, маленьким Дедом Морозом, которого можно будет посадить на ладошку… Все очень маленькое, понятное, в форме игры и общения.

В декабре зрители увидят только две постановки, на каждой из которых будет лишь 20 детей и 20 взрослых. Как рассказали в театре, для них уже закупают специальные кресла, малыши смогут сидеть с родителями или самостоятельно. Эти спектакли покажут в музее театра, где на время уберут экспозицию. Если зритель оценит нововведение, уже после Нового года бэби-театр будет работать постоянно.

Туристы в театре?

И это в «куклах» – норма. Мастер-классы, экскурсия в цеха, история здания и много интересного – все это неизменно привлекает гостей. За шесть месяцев в качестве туристов здесь побывало 1600 человек. В основном гости из Литвы и Польши. В театре, видя такой к себе интересен, готовы предложить новые экскурсионные программы. Они сейчас как раз разрабатываются.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА