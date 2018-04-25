Бедность – удел стариков и молодых?

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В Литве показатель риска бедности среди работающей молодежи оказался выше среднего по Европе, сообщает Европейское статистическое агентство Eurostat. Как оказалось, молодым семьям с детьми бедность угрожает не меньше, чем пожилым жителям Литвы.

В группу риска молодежь попадает, когда нет определенной квалификации, нет стабильной средней зарплаты. Другая категория молодые родители. Когда в семье появляется ребенок, увеличиваются расходы, растет риск оказаться за чертой бедности.

В 2017 году по всему ЕС доля работающих молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет составила 11 процентов в группе риска бедности. Этот показатель ниже, чем в 2016 году. В Литве показатель риска бедности среди занятых молодых людей составил 13,4 процента. В соседней Латвии доля молодежи, находящейся в зоне риска, составила 7 процентов, а в Эстонии — 18,4 процента.

Самый высокий показатель зафиксирован в Румынии — здесь он составил 28,2 процента. За ней следует Люксембург — 20 процентов, Дания — 19,1 процента и Испания — 19 процентов. Наименьшие показатели в Чехии — 1,5 процента, Словакии — 3,8 процента и Финляндии — 4,2 процента.

Считается, что людям грозит бедность, если их эквивалентный располагаемый доход (сумма доходов всех членов домохозяйства, поделенная на эквивалентное число членов домохозяйства) ниже 60 процентов от среднего общенационального дохода с учетом всех социальных трансфертов.

При этом эквивалентное число членов домохозяйства рассчитывается по специальной шкале, где единица — коэффициент для первого взрослого члена домохозяйства, 0,5 — для каждого следующего взрослого и 0,3 — для каждого ребенка в возрасте до 14 лет.

Информация «ЛК», BNS