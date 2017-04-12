Бег без препятствий

Власти готовятся к решающей битве с бегством населения. Ударить обещают сразу по нескольким направлениям: стимулировать рождаемость, сокращение ноши для малозарабатывающих, повышение доходов путем перераспределения налогового бремени. Правда, пока конкретных инструментов не названо и не до конца понятно – это симуляция деятельности или действительно четкое намерение. Одно ясно точно – поезд тронулся почти 15 лет назад. Население тает в геометрической прогрессии, а чтобы заскочить в последний вагон и остановить катастрофу, поезд придется догнать.

Сонное правительство

Премьер Саулюс Сквярнялис готовится на следующей неделе представить Сейму отчет о деятельности правительства за 2016 год. Этот вопрос внесен в проект повестки пленарных заседаний Сейма, которые состоятся 18 апреля. Этот отчет сегодня политическая элита ожидает в связи с напряжением, которое возникло между председателем правящих крестьян-зеленых Рамунасом Карбаускисом и самим Сквярнялисом, которого Карбаускис, напомним, и делегировал после выборов на пост главы правительства. Сквярнялис неоднократно намекал, что парламент якобы не позволяет провести в Литве решительные реформы, объявленные до выборов, и его не устраивает политика правящих. Предполагается, что после отчета станет окончательно ясным, останется ли Сквярнялис подотчетным Карбаускису или попробует расколоть аграриев и уйти в самостоятельную политику. Злиться есть из-за чего. Если глава правительства будет честен, то его отчет будет пустым. Пока что не сделано – ничего. Либо он весь будет в будущем времени: мы сделаем, мы планируем, мы собираемся.

В отчете правительства по традиции представляется информация о экономическом и социальном развитии страны, основных результатах деятельности правительства и ее перспективах. Вот только за последнее глава кабмина и может зацепиться, как за тростинку. Вне зависимости от того, кто виноват в неповоротливости реформ – сам парламент, или исполнительная власть – правительство сегодня выглядит откровенно сонным. А на кону, без преувеличения, будущее государства.

Официальная статистика шокирует

Официальная статистика эмиграции, тем временем, продолжает буквально шокировать масштабами отъезда сограждан в поисках лучшей жизни за рубежом. В марте зафиксирован показатель, который выше прошлогоднего.

Темп слегка замедлился, однако остается выше прошлогоднего, указывает статистика. По предоставленным агентству BNS данным Департамента статистики, в марте из Литвы эмигрировали 4607 человек – это меньше, чем в феврале, но на 1129 человек больше, чем в марте прошлого года. По данным опросов общественного мнения, большинство эмигрантов уезжает в Западную Европу по-прежнему из-за более высоких зарплат. Напомним, в прошлом году Литву покинуло по разным данным от 40 до 50 тыс. человек. Только за три месяца этого года по официальным данным – уже 20 тысяч.

Опять план, опять отчет?

По словам представителя фракции Союза крестьян и зеленых Гуоды Бурокене, с 2006 года был подготовлен не один план мер правительства, которые должны были остановить эмиграцию, но она не сокращается, а, как показали данные за прошлый год, только растет.

«Большинство мыслящих людей в Литве уже понимает, что эмиграция из Литвы уже переступила опасную черту, и мы вошли в зону демографического исчезновения популяции. Эмиграция с сегодняшними ее масштабами и тенденциями уже стала внутренней угрозой для национальной безопасности Литвы, поэтому все вопросы, связанные с эмиграцией, должны координироваться не на уровне исполнительной политики, а на уровне государственной политики, то есть их должен координировать Сейм, как представительство народа», — сказала Бурокене.

Необходимости в каком-то плане не видят и в оппозиции.

Староста фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис напоминает, что Литва ежегодно получает от Еврокомиссии отчет о главных проблемах страны, о важнейших работах, которые нужно выполнить: «Главные проблемы — это замедление экспорта, замедление роста производительности труда, старение общества, недостаток квалифицированных работников, низкий уровень знаний учеников, не соответствующая стандартам система высшего образования, плохая система инноваций и так далее». Он предложил, чтобы правительство каждые полгода представляло отчет о проделанных работах, направленных на сокращение эмиграции.

Староста фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Рита Тамашунене считает, что государство проводит неправильную семейную политику, которая охватывает сферы работы, отдыха и поддержки. «Определиться, завести больше детей, чувствовать себя в безопасности, может помочь посылаемый правительством сигнал, что люди, семьи — самое главное», — утверждала Тамашунене, говоря о повышении доходов семей.

Двойное гражданство – по закону?

Пожалуй, единственный конкретный инструмент, который если и не способен остановить эмиграцию, то по крайней мере сохранить связь эмигрантов с Родиной – Закон о двойном гражданстве, которое сейчас запрещено Конституцией.

В проекте, который подписали более 100 парламентариев, говорится, что литовское гражданство могут сохранить или вернуть граждане страны, которые после 11 марта 1990 года уехали из Литвы и приобрели гражданство страны – члена ЕС или НАТО.

«Литва сталкивается с драматичными масштабами эмиграции. Учитывая потребности лиц, проживающих за границей, мы обязаны как можно скорее решить вопрос двойного гражданства. Мы считаем, что неправильно то, что лица, уехавшие из Литвы после объявления независимости, приобретя гражданство страны ЕС или НАТО, лишаются литовского гражданства. Нынешний порядок приводит к тому, что многие эмигранты отказываются от литовского гражданства и таким образом разрывают последние связи с родной страной. Так мы окончательно теряем этих людей», — говорит один из инициаторов поправок Габриэлюс Ландсбергис.

В пояснительном документе говорится, что эта инициатива призывает Конституционный суд пересмотреть сформированную правовую доктрину по вопросу двойного гражданства.

По мнению инициаторов проекта, такое большое число лиц с двойным гражданством нельзя трактовать как отдельные и исключительные случаи.

Эксперты в реформах сомневаются

Главный вдохновитель эмигрантов, понятное дело, бедность. Однако власти, по крайней мере судя по сегодняшним планам, в борьбе с нищетой обречены на поражение, считает экономист литовского отделения банка DNB Индре Гяните Пичкене, которая на прошлой неделе опубликовала нелицеприятный для чиновников анализ их действий.

Причина — борьба идет только с последствиями: «Политикам кажется, что лучше принять ряд постановлений, как от одних отобрать и другим дать, не важно, что через четыре года (в лучшем случае) им на смену придут третьи. Но на самом деле, это то же самое, что прикрываться фиговым листком — может, что-то и прикроешь, но практической пользы мало».

Эксперт отмечает отсутствие долгосрочной стратегии, главной целью и основой успеха которой было бы благополучие сильного среднего класса в Литве. В настоящий момент социальная отчужденность населения — одна из самых высоких в ЕС. «Если те мотивированные трудолюбивые пчелки, которые не боятся действовать, создавать, стремиться, учиться, совершенствоваться, будут удовлетворены и ничем не ограничены, добытым ими медом смогут наслаждаться и остальные социально уязвимые сегменты общества. Но если мы начнем на них давить и обворовывать их, они улетят и будут добывать мед в другом месте», — пояснила экономист, отмечая продолжающуюся эмиграцию из Литвы.

В настоящий момент, считает Пичкене, среднего класса в Литве практически не существует. При этом его зародыши планируется нагрузить прогрессивными налогами, или «налогами солидарности».

«Хрестоматийный пример отсутствия крупного стратегического плана — Фонд социального страхования «Содра» и запрограммированный им шаг в пропасть. Ведь неважно, в чем мы будем исчислять средства, уплаченные нами в «Содру» — в очках или в евро, все равно это будет неустойчивая в демографических условиях Литвы пенсионная модель pay-as-you-go. И когда нынешняя молодежь состарится, даже те, кто набрал больше всего очков, получат от «Содры» смехотворные суммы из-за ожидаемой демографической ямы», — отметила экономист.

Какой при этом сигнал посылается тем, на кого возлагаются все надежды на конкурентоспособность и развитие экономики Литвы — ИТ-специалистам, экспертам в сферах высших технологий и услуг, биохимикам, специалистам по молекулярной биологии и другим еще не сбежавшим асам в своей высококвалифицированной сфере? «Во-первых, такая неустойчивая, неэффективная, непостоянная система не мотивирует их в ней участвовать, скорее, наоборот. Во-вторых, эта система еще и нечестна по отношению к нашим пчелкам. Потолок выплат «Содры» значительно снижен, а потолок взносов — возрос до небес. В 2017 году он достигает 120 средних зарплат, то есть около 7,5 тыс. евро в месяц, в 2018 году — 108 средних зарплат, в 2019 году — 96, и постепенно он будет сокращаться до 60 средних зарплат, или до 3,7 тыс. евро в 2022 году. Но это тоже очень много — только немногим пчелкам-труженицам удастся его достигнуть, а большая часть представителей среднего класса не видела его и не увидит. Им будет довольствоваться только небольшая группа более состоятельных. Это звучит довольно противоречиво, если знать лейтмотив сокращения изоляции и стремления вернуть эмигрировавшие «умы» или привлечь иностранные инвестиции», — уверена экономист.

Вердикт: власти занимаются исключительно поверхностным решением проблем экономики.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N15 (1155) 13 апреля, двойное гражданство, за Рубежом, реформы, Саулюс Сквярнялис, эмиграция