Бегство Литвы из России

В ближайшие восемь лет, до 2025 года, Литва, как и все страны Балтии, должна сбежать из энергетического кольца БРЭЛЛ – это аббревиатура Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Единое энергетическое кольцо работает еще со времен СССР. Работает исправно. Однако нынешние власти страны объявили – только на Запад, только в объятия континентальных сетей Европы. И все бы ничего, если бы это не было дорогим удовольствием, за которое, как всегда, заплатим мы, потребители.

Оштрафуют за выход

Для понимания проблемы нужно вернуться к истории. Последнюю редакцию договора о работе в единой энергетической системе БРЭЛЛ Литва подписала в 2001 году. Литовский энергооператор Litgrid, отвечающий за электросоединения с другими странами, утверждает, что он автоматически продлевается каждый год еще на 12 месяцев, если за полгода до истечения срока действия — 7 февраля — не изъявляется желание разорвать его. Механизм выхода существует, однако в отсутствие полного текста документа тема в самой Литве обросла слухами.

Главную пищу для Литвы в июне 2015 года дало интервью президента России Владимира Путина, который сказал испанской газете La Sierra, что выход стран Балтии из российской системы будет стоить Москве до 2,5 млрд евро. Это ущерб, который будет нанесен работоспособности кольца, если из него выйдут Литва, Латвия и Эстония. Его придется замыкать заново, а это – большие расходы. Литовские СМИ еще в 2015 году, когда о выходе из БРЭЛЛ заговорили серьезно, сразу же подумали о неподъемных штрафах. Самая частая формулировка того времени: «Желая изменить условия договора БРЭЛЛ, государства не должны наносить ущерб другим странам, а возможные убытки из-за таких изменений – ложатся на плечи виновного». То есть выйти можно, но стоить это казне будет едва ли не как мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Для сравнения, все расходы бюджета Литвы в 2017 году на образование – чуть более 1,2 млрд евро. Столько же – на всю систему социальной защиты. На все здравоохранение – немногим более 600 млн евро. Сумма возможного штрафа равна всем взносам страны в общий бюджет ЕС за четыре года. Другими словами, даже если принесенный ущерб делить на три страны – удар болезненный.

Санкции в случае выхода подтверждали и в парламенте страны. Только суммы разнились. «Да, такие разговоры есть, и даже проведено исследование, в котором речь идет о немного меньших цифрах, нежели упомянул нынешний президент России. Речь идет о миллиарде евро. Я не исключаю, что ЕС будет стараться нас убедить компенсировать этот выход», — говорил в октябре 2015 года как в то время, так и сегодня председатель Комитета по делам Европы, действующий вице-спикер Сейма Гядиминас Киркилас.

Его соратник по партии социал-демократов, экс-премьер Альгирдас Буткявичюс в это же время о санкциях вспоминал с неохотой. «Чтобы изменить условия договора БРЭЛЛ, страны должны «не наносить убытки» другим странам, а оценка возможных убытков в связи с изменениями условий договора пока является лишь интерпретацией, и сейчас не рассматриваются никакие компенсации за изменения условий договора», — сказал политик в эфире национального вещателя, радиостанции LRT. При этом он допустил, что это будущий спор в принципе не Литвы и России, а Брюсселя и Москвы: «Когда будут выполнены проекты синхронизации, тогда будут переговоры ЕС с Россией и Беларусью». Впрочем, уверенности, что Брюссель согласится понести такие убытки, да и вообще втянется решать этот вопрос, ни у кого в Литве нет.

В наши дни, спустя почти полтора года дискуссий, о штрафах и санкциях предпочитают не вспоминать. «Я могу говорить только об ориентирах, а это где-то 2025 год. Никаких санкций, насколько я помню, нет. Просто есть процесс, в котором все предусмотрено. Если придерживаться процесса, то никаких санкций быть не может», – говорит нынешний глава парламентского Комитета по энергетике Виргилиюс Подярис. Сегодняшний политик в недавнем прошлом – глава того самого Litgrid. Избран в Сейм от партии Союза крестьян и зеленых и не боится опровергать премьера Саулюса Сквярнялиса, который дал задачу «развестись» с Россией до 2020 года.

NordBalt ломается

Путь в континентальные сети Европы у Литвы – по извилистой дороге. Существует первая наземная ветка с Польшей LitPolLink. Вторая, которая теоретически позволяет интегрироваться на Запад, пока только в проекте. Завершение работы первой линии вызвало восторг не только в Литве, но и за океаном.

«От имени правительства США я отправляю искренние поздравления в связи с запуском электросоединений NordBalt и LitPol Link. Этот день означает важный шаг в процессе интеграции регионального энергетического сектора. Мы поздравляем Литву, Швецию и Польшу, и всех остальных партнеров с осуществлением этих критических инфраструктурных проектов», – так в декабре 2015 года писал госсекретарь США Джон Керри президенту Литвы Дале Грибаускайте. «Запуск соединений отмечает на самом деле исторический этап энергетической безопасности стран Балтии и дает основу для дальнейших энергетических проектов и более сильной интеграции и в этом регионе, и во всем ЕС», — писал он. «США полностью готовы продолжить работу рука об руку с Литвой, другими странами региона, с ЕС, стремясь и дальше укреплять энергетическую безопасность Европы. Мы поздравляем с этим чудесным достижением», — добавил госсекретарь США.

Соединение с Польшей – действительно знаковое для Литвы событие, но на практике подножку поставил уже упомянутый Джоном Керри NordBalt – подводный кабель между Литвой и Швецией. В ноябре во все страны Балтии было импортировано 102 гигаватт-час электроэнергии. Это на 74% меньше, чем в октябре, и самое маленькое количество за три года. Виноваты – постоянные поломки NordBalt. Сообщения о прекращении передачи электроэнергии по кабелю по дну Балтийского моря – в принципе для Литвы история обычная. В 2016 году, пожалуй, не было и месяца, чтобы электросмычка не сломалась. А если такой месяц и был, то в следующий она ломалась два раза, компенсируя статистику.

Но если предположить, что энергетики добьются стабильной работы этого энергомоста? Он выгоден только Литве? Это всеобщая помощь Запада ради энергетической независимости стран Балтии? В Литве действительно так считают. Ток по NordBalt идет в одном направлении – из Скандинавии в страны Балтии. Так ли? Цены на электроэнергию в Литве и в четвертой электроэнергетической зоне Швеции сравнялись, и электроэнергия потекла по смычке со Швецией NordBalt из Литвы в Швецию, сообщило 18 октября 2016 года агентство BNS. Директор Департамента стратегической инфраструктуры оператора электропередачи Litgrid Каролис Санковскис утверждает, что это — единичный случай. Единичный – потому, что из-за ряда обстоятельств в тот момент электричество в Литве, значительную долю которого Литва сама закупает, оказалось дешевле. А если бы оно было всегда дешевле, чем в Швеции? Какая бы была стратегия самой скандинавской страны?

Крупнейшее шведское ежедневное издание Svenska Dagbladet в 2015 году, как раз в разгар дискуссий в Литве о выходе из БРЭЛЛ, опубликовало статью под названием «Швеция рискует вновь разочаровать страны Балтии».

Ее автор, известный консультант в области энергетики, основатель сайта elstatistik.se, фиксирующего изменения на электрорынке, Харальд Кломп напомнил, что Швеция решила закрыть атомные электростанции, поэтому Литва может быть разочарована, так как надеется получить более дешевую электроэнергию.

«В зимний период южная часть Швеции, из которой и будет идти кабель, сталкивается с дефицитом электроэнергии, достигающим 6 гигаватт-час. Мало того, когда в Дании перестают крутиться ветряные электростанции, а так иногда бывает, в этой стране тоже образуется дефицит. С юга в Северную Швецию может перейти 6,5 гигаватт-часа электроэнергии. И этот дефицит поднимает цены на электроэнергию в Южной Швеции, из которой Литва и надеется получить более дешевую электроэнергию», – сказал эксперт в интервью Lietuvos rytas. В самой Швеции не скрывают, что во времена дефицита покупали бы энергию через Литву по кабелю NordBalt с Белорусской АЭС.

Без политики – никуда

То, что Литва может стать транзитной страной по обеспечению других стран дешевым электричеством с Белорусской АЭС – для Вильнюса как страшный политический сон. О станции, которая строится всего в 50 километрах от Вильнюса, в самой Литве никто ничего не знает. Какая она? Принципы работы? Уровень безопасности? Почему именно в Островецком районе? Что, в конце концов, будет с рекой Нярис, которая в Беларуси называется Вилия? Переговоры между странами с самого начала в тупике. То, что это история не экономическая, не энергетическая, а политическая – по крайне мере в Литве, кажется, никто не скрывает. Выход из кольца БРЭЛЛ глава парламентской Комиссии по энергетике Виргилиюс Подярис обозначает просто: «Это, прежде всего, принципиальный вопрос, так как мы переняли бы управление своей же электросистемы. Это очень важно по различным причинам, как по соображениям безопасности, так и надежности. Во-первых, мы были бы управляемы не из центральной диспетчерской Москвы, а делали бы это сами. Во-вторых, мы бы работали по западным стандартам, которые для нас ясны и к которым мы хотели бы присоединиться».

Конечная цена на электроэнергию для потребителя в этой истории – на заднем плане. В программе нового правительства про эту тему очень четко сказано: «Большое беспокойство вызывает поспешное строительство Островецкой АЭС у самых границ Литвы. Будучи уверенными, что безопасных атомных станций нет, высказываемся против строительства АЭС в регионе. Если вместе с международным сообществом не удастся остановить строительство Островецкой АЭС, мы не примем произведенное на ней электричество на рынке нашей страны, как можно быстрее синхронизируем свои сети с Западом и инфраструктурно ограничимся от рынка Востока».

Новый министр энергетики Литвы говорит еще категоричнее. «Нынешняя ситуация такова, что эта АЭС строится непрозрачно. Это не может дальше так продолжаться. Мы должны всеми способами мобилизовать международные усилия, гарантируя, что АЭС не начнет работать, а если начнет нужно всеми способами стремиться к тому, чтобы она была безопасной», – говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. С Беларусью при этом на тему строительства АЭС никто не общается. А если общается, то для очередного громкого заявления для СМИ.

Латыши сомневаются

Кстати, про соседей. Председатель правления АО «Latvenergo» Арис Жигурс предупредил, что отключение стран Балтии от энергетической системы БРЭЛЛ повлечет за собой изменение расходов для потребителей. Он уточнил, что степень влияния на расходы зависит от возможностей привлечения европейского финансирования и его размеров.

Заплатим за очередную энергонезависимость?

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: BRELL, Litgrid, N51 (1139) 22 декабря, NordBalt, потребители, санкции, энергетика, энергетическое кольцо