БелАЭС в Островце может определить репутацию атомной энергетики

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Белорусская АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается рядом с Литвой, в Островце, может нанести удар по репутации атомной энергетики во всем мире, если на ней не будут соблюдаться требования безопасности и международные конвенции, заявил литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Министр, участвовавший в ежегодном форуме глобальной энергетики, организованном американским аналитическим центром Atlantic Council в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), обратил внимание международной общественности на проект БелАЭС.

«От решения этого вопроса в Белоруссии фактически зависит будущее репутации мировой атомной энергетики. То, как этот проект развивается, хотя Белоруссия как государство обладает таким правом, не удовлетворяет нас и не соответствует международным конвенциям», – сказал BNS Ж. Вайчюнас.

По его словам, особо важно, чтобы Минск реализовал рекомендации по поводу так называемых стресс-тестов, иначе сомнения по поводу безопасности станции останутся. Министр выразил убеждение в том, что форум Atlantic Council является влиятельной платформой, где позиция Литвы по поводу строящейся по соседству станции может быть услышана.

«Эта организация важна потому, что в ней практически работают все бывшие секретари США по энергетике.(…) По этой причине этот канал важен, к его мнению прислушиваются и в мировом масштабе», – аргументировал Ж. Вайчюнас.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС — по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

На АЭС в Островце устанавливаются два реактора типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), каждый мощностью 1200 мегаватт. Белоруссия надеется, что первый реактор будет готов к производству электроэнергии не позднее конца 2019 года, а второй — в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство, его реализует российская государственная корпорация «Росатом».

Первый реактор станции планируется включить в этом году, а второй — в следующем.

BNS

Стоп-кадр Русское вещание LTV7/ youtube.com